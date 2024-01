Un trabajador se encuentra internado en grave estado tras caer desde siete metros de altura

El hecho ocurrió este miércoles en una obra de una Bodega Boutique, ubicada en la Villa Turística de Casa de Piedra. El trabajador se encontraba realizando sus labores cuándo cayo desde una altura de siete metros. El hombre fue trasladado a una clínica de la ciudad de General Roca.

Se trata de un joven de 25 años tras la caída, sufrió un golpe en la cabeza derivando en fractura de cráneo desde la nuca hasta la frente. Además, presentó fracturas en la tercera, cuarta y quinta vértebra, así como una fractura de fémur expuesta.

El padre de joven habló con el medio La Arena donde denunció que su hijo «se debate entre la vida y la muerte» y que, a pesar de la urgencia de la situación, la ART no ha respondido de manera adecuada a sus solicitudes. «Hace 48 horas que me toman el pelo, ahora los llamo y no me atienden», expresó.

El operario se encuentra internado en la Clínica Roca de la ciudad rionegrina. «Estamos desesperados aquí en Roca con nuestro hijo en estado crítico, lo mantienen en un coma inducido. Es muy doloroso ver a tu hijo así, escuchar a los médicos decir que primero hay que mantenerlo con vida y luego evaluar su estado futuro», lamentó el papá.

Además denunció que, a pesar de haber presentado un reclamo, la ART no ha respondido y que los profesionales locales están limitados en su capacidad de intervención. Ante la crítica situación, hizo un llamado a la intervención de alguien que brinde soluciones para su hijo.

