Dolor en Cipolletti por la muerte de un niño en un partido de la Liga Confluencia: «El fútbol infantil de luto»

La ciudad de Cipolletti y el fútbol rionegrino atraviesan horas de profundo dolor tras la muerte de un niño de 10 años durante una jornada de la Liga Confluencia. El chico, jugador de la categoría pre-décima de la Academia Pillmatún, falleció en el predio de la Isla Jordán luego del partido frente a Experimental de Cinco Saltos. «El fútbol infantil de luto», expresó el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler.

El accidente ocurrió en una de las canchas auxiliares de fútbol 11, cuando el menor se colgó del travesaño de un arco que se desplomó sobre su cabeza. Pese a los intentos desesperados de reanimación de los enfermeros presentes, el niño no logró sobrevivir.

La noticia impactó de inmediato en toda la liga: los encuentros programados para la tarde del domingo fueron suspendidos en señal de respeto y duelo. La Fiscalía tomó intervención, se reunió con los padres de la víctima y con dirigentes del club y de la liga, y ordenó los peritajes correspondientes en el lugar. Para este lunes está prevista la autopsia.

Instituciones deportivas y referentes locales manifestaron su pesar por la pérdida

Las expresiones de pesar no tardaron en multiplicarse en redes sociales, tanto de instituciones deportivas como de referentes políticos de la región.

Desde el club Almafuerte de Cipolletti escribieron: «Hoy el fútbol infantil está de luto. Almafuerte acompaña en este triste momento a toda la familia y allegados del niño fallecido en un trágico accidente en el Club Pillmatún, así también un fuerte y sentido abrazo al profe Fabio Nahuel. Nuestro más sentido pésame.»

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, también manifestó su acompañamiento: «El fútbol infantil de luto. Acompañamos con profundo dolor a la familia, amigos y compañeros de Javi, jugador de pre-décima del Club Pillmatún, en este momento tan triste y difícil. Su partida enluta no solo a la familia deportiva del club, sino también a toda la comunidad de Cipolletti y de la Liga Deportiva Confluencia.»

En tanto, el Club Atlético y Social Argentinos del Norte comunicó: «Suspendido el partido de primera división tras el fallecimiento de un jugador de pre-décima en otro de los encuentros de la Liga Deportiva Confluencia. Una noticia que entristece a toda la liga. Acompañamos a la familia en este duro momento y nos ponemos a disposición para lo que sea necesario. No alcanzan las palabras.»

También desde el Club Atlético Regina expresaron su solidaridad y recordaron que toda la actividad de la liga fue suspendida.