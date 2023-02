Un vecino de Centenario denunció negligencias en el accionar de un guardavidas

El momento vivido por el vecino de Centenario fue en la tarde del martes. Manifestó que su hijo estaba siendo arrastrado por la corriente del río y lo alcanzó a salvar él porque el guardavidas estaba ocupado, charlando. Agregó que el guardavidas se burló de la situación tras el reclamo.

El vecino de Centenario denunció el hecho ante los medios esta mañana, informó Centenario Digital. En su relató explicó que, se encontraba en el Balneario Municipal con sus familiares cuando se percató de que su hijo de 7 años estaba siendo arrastrado por la corriente del agua. Fue el mismo vecino quien salió corriendo para intentar alcanzar a su hijo, «él se estaba yendo a la parte profunda y lo alcance a agarrar del brazo», contó.

Luego de esta situación, el vecino regresó con su hijo, pero fue ahí cuando notó que los guardavidas «estaban teniendo una charla con alguien más», sin embargo hubo una situación que lo indignó: «el muchacho había advertido la situación, me mira en un momento y me dice ¿viste como es esto?, yo no podía entender el por qué de la broma y le digo ¿me estas cargando? si no hiciste nada, me dice yo te voy a aclarar algo acá no es guardería”.

El vecino indicó que, tras este primer encuentro, luego hubo un intercambio de palabras entre ambos pero optó por retirarse. Asimismo aclaró que, lo que le molestó fue «la cargada» no el hecho de que el guardavidas no haya reaccionado, «yo entiendo que la primer seguridad de un menor es de los padres pero sino interviniste sumado a eso, no hagas la burla».

Agregó a su descargo que, su hijo ya había comenzado a tragar agua segundos antes de que pudiera rescatarlo y la situación fue angustiante de saber que algo más grave pudo haber pasado.

Por otra parte informó que fue recibido por el director de Defensa Civil, Martín Riesgo, y le comunicaron que se iniciará una investigación en base también al relato del trabajador. En este sentido el vecino dijo «se me pidió que hiciera un informe, y lo voy a seguir porque esto no es menor, que pase con una criatura a 7 u 8 metros frente a ellos, no están siempre los mismos y me he cruzado con otros guardavidas y muy atentos, no son todos iguales” manifestó.