Un vecino de Las Lajas no puede usar su prótesis por «las trabas» del ISSN

El vecino Alfredo Garrido, de Las Lajas inició un reclamo contra el ISSN debido a las «trabas» que le están poniendo para brindarle un accesorio fundamental para su prótesis. Asegura que es afiliado de la obra social hace tiempo y nunca tuvo problemas con sus pedidos, sin embargo hace un mes le dijeron que debía presentar un historial clínico que certifique «la pérdida de su pierna».

En comunicación con RÍO NEGRO, Alfredo Garrido contó la situación que atraviesa debido a la negativa de la obra social de la cual es afiliado. Explicó que el accesorio que necesita con suma urgencia es un «Liner» o “manguito para prótesis de pierna», se trata de un dispositivo médico de silicona que funciona como una funda para el muñón con el objetivo de protegerlo de todo daño resultante del uso de la prótesis.

Garrido señaló que sufrió la amputación de su pierna derecha en 2010, luego de haberse sometido a más de 40 operaciones fallidas por intentar recuperarla. Desde ese momento Garrido tuvo que adaptarse a un nuevo estilo de vida en la que comenzó a caminar gracias a una prótesis.

«Con esa prótesis me comencé a mover y hacer más actividades», contó Garrido y agregó que comenzó a incursionar en los deportes, motivo por el cual le recomendaron mejorar la calidad de la prótesis. En ese momento acudió al ISSN para solicitar la autorización y «no hubo ningún tipo de problema», pero al pasar el tiempo desde la obra social le indicaron que no le podían seguir brindando la misma porque «no se aprobaban más desde la institución».

Garrido indicó que entendió el hecho de que la obra social no le pueda brindar la prótesis que él necesitaba, pero continuó con su pedido de fundas para colocar la prótesis: «nunca me pusieron peros para dármelos. Yo pedía y entre los 15 y 30 días tenía el liner nuevo». Pero esto se complicó hace más de un mes cuando en una nueva solicitud comenzaron a retrasarse, el vecino señaló que llamó en varias ocasiones al ISSN y al principio le dijeron que se habían equivocado en unos papeles, pero luego le indicaron que si no presentaba una radiografía que certifique su amputación no le podían dar más el accesorio.

«Me parece una tomada de pelo porque ellos deberían de tener mi historial clínico de todas las veces que fui operado y recibí autorización de su parte para la entrega de los liner anteriores», criticó Garrido y agregó: «me pareció extraño que me pidan una radiografía, si la pierna no la tengo». Por su parte aseguró que en todas sus intervenciones médicas, desde la obra social tuvieron conocimiento y ellos fueron los encargados de aprobar la amputación.

Asimismo indicó que hasta el momento de la obra social no se comunicaron, pero a él le resulta con suma urgencia recibir el accesorio nuevo ya que el que tiene se encuentra «muy deteriorado». También contó que con «algunos ajustes caseros» lo sigue utilizando, pero ya no lo puede hacer de «forma correcta».

«La gente del interior no existimos para la obra social»

Garrido explicó que uno de los motivos por el cual hizo público su reclamo, más allá de buscar una solución a su problema, es porque nota «la falta de interés» por parte de la obra social a los afiliados que son del interior neuquino. En este sentido contó que muchos otros vecinos han tenido inconvenientes con la cobertura de la obra social y que a la hora de reclamar, «no son escuchados».

«Vos queres reclamar y te dan numeros de telefonos, pero cuando llamas te atiende un operador y después te mandan a esperar hasta que se corta la llamada», explicó y agregó: «la gente del interior no existimos para la obra social».

Sostuvo que hay «mucha desatención del ISSN para sus afiliados» y ven que la única manera de ser escuchados es teniendo que acudir a los medios o a las redes sociales.