Un vecino de Neuquén denuncia que PAMI no le brinda la medicación necesaria para tratar su enfermedad

Ramón es un vecino de Plottier que se encuentra internado desde noviembre en el Hospital Castro Rendón a causa de una grave enfermedad en su médula ósea. A pesar de la posibilidad de acceder a un tratamiento que le permitiría recuperar su vida norma, denuncia que PAMI no le brinda la medicación necesaria para su tratamiento.

Ramón Faúndez tiene 66 años y está internado en el Castro Rendón desde el 29 de noviembre debido a que le diagnosticaron aplasia medular severa. «Llevo 59 días internado y 44 días esperando que PAMI que brinde la medicación necesaria», explicó a Diario RÍO NEGRO.

«Realicé un video en redes sociales contando mi situación y se hizo viral. Desde ahí, PAMI se comunicó conmigo y se comprometió a entregarme la medicación, pero aún no cumplieron. Autorizaron la receta, pero no me enviaron la medicación principal«, aseguró Ramón.

La medicación que Ramón necesita es para poder reactivar nuevamente su médula. Explica que desde la obra social no le dan respuestas certeras. «Yo llamo a la farmacias y me dicen que no saben dónde está el medicamento, ni siquiera en qué droguería está», manifestó.

«Creo que están jugando conmigo y mi salud. Me jubilé con 34 años de aportes y se me ríen en la cara. Yo les pregunté si es por algo económico que no me brindan la medicación y ni siquiera fueron capaces de responderme», aseguró.

Por otro lado, Ramón remarcó que desde el ministerio de Salud están al tanto de su situación. «Se contactó conmigo el secretario del ministro y me dijo que iban a ayudarme en lo que necesite, y lo que yo hoy necesito es que PAMI me brinde la medicación», relató.

«Yo soy un hombre trabajador de toda la vida, si se trata de dinero estoy dispuesto a hacer lo que sea para conseguir la medicación, pero hoy lo que necesito es una respuesta certera para poder seguir con mi tratamiento», concluyó Ramón.

Un vecino de Neuquén denuncia que PAMI no le brinda la medicación necesaria: el trato y la contención de los médicos

En relación al trato que tuvo en el hospital, Ramón sostuvo que el trato es excelente y que los médicos hacen todo lo que tienen a su alcance. «Del trato no me puedo quejar, todos los médicos me atendieron muy bien y me están conteniendo mucho. Yo necesito la medicación para volver a mi casa», señaló.

«Hoy pasé por una situación fea donde quise dejar todo el tratamiento y volver a mi casa, pero todos los médicos y enfermeros me contuvieron y me dijeron que no afloje. Desde que estoy acá, el trato es excelente», remarcó.

Por último, aseguró que «los profesionales del lugar dan todo lo que tienen a su alcance para que sus pacientes puedan estar bien».