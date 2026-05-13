Un voraz incendio arrasó una planta industrial en Santa Fe y alertaron por riesgo tóxico: más de 10 dotaciones lucharon contra el fuego

Un incendio de gran magnitud arrasó con la planta industrial de Vicentin ubicada en la localidad de Santa Fe, Ricardone. El siniestro se desató durante la madrugada y se montó un gran operativo con más de 10 dotaciones de bomberos para controlar el fuego.

Si bien se logró controlar el avance de las llamas, las autoridades solicitaron tomar precauciones ante la posible presencia de solventes tóxicos en el sector afectado.

Más de 10 dotaciones en el incendio de planta industrial de Santa Fe: recomendaciones a vecinos

El fuego se originó en el complejo industrial que se encuentra sobre la Ruta A012, en el cordón industrial del Gran Rosario. Según la información brindada por medios locales, el foco se habría originado en una cinta transportadora situada en el área de extracción de la estructura.

Si bien resta realizar periciar para esclarecer la situación, trascendió que aparentemente, el lugar afectado se trataría del mismo sitio en donde se almacena materiales inflamables y esta característica complicó las tareas de control, elevando así el nivel de riesgo para quienes trabajaron en el operativo.

Por el incendio se evacuó a todo el personal de la industria y se cerró el paso por la ruta, mientras más de diez dotaciones de bomberos trabajaron para contener las llamas en el sector de extracción de la fábrica.

🚨Grave incendio en la planta de VICENTIN de Ricardone: evacúan el sector y cortan la Ruta A012 por un operativo de emergencia



El foco se desató en el área de extracción con solventes, donde trabajan varias dotaciones de bomberos debido a la peligrosidad de la situación por la… pic.twitter.com/vsuTpX8JFq —  Mauro Yasprizza  (@MauroYasprizza) May 13, 2026

En el operativo participaron bomberos voluntarios de Ricardone, San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez, Oliveros, Villa Gobernador Gálvez y Rosario, junto con bomberos Zapadores, brigadistas de la empresa, efectivos policiales, personal de Prefectura y servicios médicos.

Hasta el momento, no se reportaron personas heridas ni hubo información oficial sobre el alcance de los daños materiales provocados por el incendio.

Ante la presencia de una intensa columna de humo, los bomberos recomendaron a los vecinos permanecer resguardados en sus casas, cerrar puertas y ventanas, evitar salir salvo en casos de emergencia y mantener a las mascotas en el interior.