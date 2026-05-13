Dramático incendio en Ruta 22: un camionero escapó antes de que el fuego destruyera su camión

La Ruta Nacional 22 se convirtió en un escenario de enorme tensión esta madrugada cuando un camión, repentinamente, empezó a arder en llamas. El hecho generó demoras en el tránsito ya que, debido a la magnitud del incendio, personal de Bomberos tuvo que montar un intenso operativo en el lugar.

Las autoridades confirmaron que, afortunadamente, el chofer del camión pudo salir a tiempo tras advertir la situación por los espejos retrovisores.

Un camión destruido por un incendio en Ruta 22

El incendio se registró minutos antes de las 3 de la madrugada y se ubicó a la altura del kilómetro 1007 de la Ruta 22, entre las localidades de Choele Choel y Darwin.

De acuerdo a la información brindada por Seguridad Vial, el vehículo afectado era un camión Sacania con semirremolque cargado con postes de madera. El camión era conducido por un hombre de 46 años, quien según lo manifestado, viajaba desde Concordia (Entre Ríos) a Coronel Belisle.

El chofer detalló ante el personal policial que, mientras circulaba por el sector mencionado, tras divisar que habían llamas que se originaban en el semirremolque, detuvo la marcha y logró desacoplar el tractor antes de que el fuego se propagara por completo sobre la carga.

Bomberos Voluntarios de Darwin llegaron al sitio y solicitaron la colaboración de Bomberos Voluntarios de Choele Choel para sofocar el fuego. Como consecuencia del hecho, se registraron demoras ya que el camión quedó atravesado sobre la calzada. Afortunadamente el conductor no requirió asistencia médica y solo se registraron daños materiales