Una aerolínea brasileña confirmó 166 vuelos directos para el invierno en Bariloche

La compañía brasileña Azul Linhas Aéreas difundió los vuelos a Argentina para la temporada alta de invierno. La mayor aerolínea de Brasil en número de destinos ejecutará un total de 198 operaciones desde ese país hasta Bariloche y Mendoza, entre el 27 de junio hasta el 30 de agosto.

Azul confirmó que la ruta hacia Bariloche concentrará el grueso de la operación con 166 vuelos programados durante el período invernal.

Desde el Emprotur destacaron que «se trata de la mayor operación que la compañía tendrá en la Argentina durante la próxima temporada invernal». «El refuerzo de la conectividad aérea desde Brasil consolida a Bariloche como uno de los destinos de nieve más elegidos de Sudamérica, además de brindar previsibilidad al sector turístico local de cara a la próxima temporada», indicaron.

La programación contempla vuelos directos desde Campinas (San Pablo), Belo Horizonte y Porto Alegre, con aeronaves Airbus A320, de hasta 174 pasajeros.

Desde Campinas habrá una frecuencia diaria: los vuelos despegarán a las 10.15 para aterrizar en la ciudad rionegrina a las 14.50. El regreso está pautado para las 15.50, llegando a Brasil a las 19.50.

Los pasajeros de Belo Horizonte tendrán opciones los miércoles y domingos, desde el 28 de junio, a las 09.35. Asimismo, la conexión desde Porto Alegre facilitará el turismo desde el sur de Brasil. Estos vuelos operarán los jueves y domingos, a partir del 3 de julio, saliendo a las 12.25.

«El año pasado, Azul cerró la temporada alta de invierno con un desempeño expresivo, como reflejo de la planificación de red asertiva que destinamos para Argentina», manifestó Beatriz Barbi, gerente senior de Planificación de Azul. Aseguró que transportaron cerca de 27 mil clientes «en los vuelos estacionales hacia Bariloche y Mendoza, y el éxito de la operación para ambas ciudades confirma la fuerza de Argentina como destino de ocio para nuestros clientes«. La venta de pasajes ya está habilitada en todos los canales oficiales de la aerolínea.

Martina Gelardi, del Emprotur Bariloche, destacó que «el año pasado, Azul operó 72 vuelos en total (desde San Pablo, Belo Horizonte y Porto Alegre) hacia Bariloche. Ahora, San Pablo pasó de 5 a 7 frecuencias semanales; Porto Alegre pasó de 1 a 2 frecuencias semanales y, Belo Horizonte sigue con 2 frecuencias semanales».

Desde el ente, celebraron que «este tipo de anuncios impactan de manera directa en la planificación turística, ya que permiten fortalecer la comercialización del destino en mercados estratégicos como Brasil, uno de los principales emisores de turistas internacionales hacia Bariloche».

Según los datos de la Administración de Aviación Civil (Anac), el aeropuerto de Bariloche recibió 37 vuelos internacionales en junio del año pasado (alrededor de 9000 pasajeros); 152 en julio (48.000 pasajeros) y 118 en agosto (32.000).