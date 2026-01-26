Incendios en Chubut: «El fuego se orienta hacia Esquel. Es un minuto a minuto»

«Estamos rodeados por los dos incendios. El fuego que baja de Los Alerces llegó al pinar de la ladera detrás de Cholila y los pinos se queman de manera explosiva. El incendio que viene de Epuyén lo tenemos cerca también». Ana Casavelos vive en el valle Villa El Blanco, a siete kilómetros de Cholila sobre la ruta 71, y su camioneta está repleta de cosas en caso de tener que evacuar el lugar.

«Creemos que a la tarde nos llega el fuego. La idea es tratar de defender las casas donde también tenemos una fábrica de construcción en madera. Si no se puede, bueno, la vida no la dejás«, lamentó la mujer.

Aseguró que los dos incendios -el que se generó en diciembre en la zona norte del parque nacional Los Alerces y el que se desató el 5 de enero en Puerto Patriada- están a 15 kilómetros de distancia, en línea recta. «Lo que pasó el domingo fue que, desde casa, veíamos los dos incendios: la cola de uno se juntó con la cola del otro. Era impresionante el hongo explosivo. Estamos rodeados y encima el viento hace que el fuego tenga un comportamiento impredecible», describió Ana.

Aseguró que los pobladores siente un «enorme desconcierto y terror porque al no contar con información oficial no se pueden tomar acciones adecuadas. Crees que el humo viene por un lado y en realidad, está por otro». Consideró también que la situación actual es «una crónica de un incendio anunciado. Al desfinanciamiento del Plan Nacional de Manejo del Fuego se suma el cambio climático. Y a esto se suman infinidad de informes sobre el manejo de los pinos».

La mujer cuestionó que «se están pidiendo borceguíes para los brigadistas porque se les queman los zapatos y no hay cómo reponer. También se necesita Platzul para las quemaduras. Las viandas las preparan los mismos vecinos. Hay cero asistencia, pura autogestión».

La casa de Ana, en el Valle de El Blanco. Foto: gentileza

Preocupación por Esquel

Laura Migrantes, coordinadora del Comité de Emergencia de los incendios en Chubut, confirmó que «el incendio de Patriada había sido considerado contenido en un 85%, pero desde hace dos días está 100% activo. Volvió a la etapa 1«.

Advirtió que los focos se activaron en altura y «a raíz de la sequía y los pinares se generaron otros múltiples en las zonas bajas. Esos focos simultáneos empezaron a quemar de manera desprolija».

Migrantes explicó que ayer el fuego descendía hacia la ruta 71 y no había visibilidad. «Se definió una autoevacuación en la Ecoaldea por seguridad. Por suerte, no tuvimos pérdida de viviendas aunque una vez que aplaque el fuego, se hará una evaluación de pérdida animal ya que los campos estaban con veranada«, dijo.

Migrantes comentó que el fuego está a 650 metros de Bahía Rosales en el parque Los Alerces. El segundo sitio crítico es la población de Camilo Coronado que debió ser evacuada. «Ese foco que está descontrolado va en dirección a Cholila. Hay otro en el sector de Lago Futalaufquen pero con menos actividad. Esto es minuto a minuto. Se esperan ráfagas fuertes al mediodía, aunque por la noche estará todo más calmo«, detalló.

Migrantes aseguró que más de 500 brigadistas están abocados a los focos en la provincia, con combatientes de Córdoba, Santa Cruz, San Luis, San Juan, Catamarca, entre otros; mientras que los Bomberos Voluntarios permanecen a resguardo de las viviendas con un trabajo preventivo.

«Protección Ciudadana advierte sobre posibles evacuaciones, pero muchas veces, la misma gente no se quiere ir. También se entiende el temor porque con el humo parece que tenés el fuego adentro de tu casa», señaló.

Aclaró que «las viviendas en la zona más afectadas están dispersas. En la zona de Villa Lago Rivadavia, hay unas 50 casas, con 131 personas. Y son más en Cholila donde están más concentradas. Ahora el fuego quema en altura, no está por lo bajo. Lo más preocupante es que el fuego se orienta hacia Esquel. Es minuto a minuto. No podemos ir contra la naturaleza«.

Alicia, evacuada por tercera vez

Alicia Marroni, la dueña del complejo de cabañas del cerro La Momia, ubicado a 6 kilómetros de la entrada norte al parque nacional Los Alerces, debió evacuarse ayer a las 17.30.

«Se puso muy feo. El fondo de la chacra da a la parte norte y por ahí se nos vino el fuego que empezó a rodear todo. Fue en unos pocos minutos. Lo llegamos a tener a 250 metros, pero no llegó a las cabañas gracias a Dios porque cambió el viento y se fue para otro lado«, contó Alicia.

Dijo que los brigadistas la obligaron a evacuar. «¿Quién quiere dejar toda su vida ahí si no sabemos qué puede pasar? Es la tercera vez que tengo que salir. No me olvido lo dantesco del humo. Da tanta tristeza lo que vemos. Hay mucho apoyo de los brigadistas, pero no dan abasto. Son incendios tan grandes y avanzan tan rápido que no lo podes creer. Y encima está todo seco porque llovió el 40% de lo previsto y no nevó nada«, concluyó.