Una auxiliar de enfermería le salvó la vida a un bebé que se atragantó sobre la Ruta 40, en Villa La Angostura: «Eternamente agradecidos»

Una familia de turistas en Villa La Angostura agradeció el accionar de una trabajadora de salud por salvarle la vida a su bebé. Fue sobre la Ruta 40, a la altura de Puerto Manzano.

Su hijo Enzo no podía respirar y gracias a la intervención de María Victoria Múñoz, una auxiliar de enfermería, se logró desobstruir la vía aárea.

Salvó a un bebé en Villa La Angostura

La familia oriunda de Bahia Blanca estaba sobre la Ruta 40 cuando ocurrió el hecho. Fue el miércoles. En un momento Enzo se atragantó y se vivieron momentos de angustia. Blanca Lucila y Amadeo Rodríguez , sus padres, intentaron asistirlo y al mismo tiempo pedían la ayuda a los que circulaban por la ruta. Fue ahi que pasó la auxiliar de enfermería que no dudó en acercarse y colaborar.

«Su rapida y profesional intervención hizo que todo quedara en un mal momento. Estamos eternamente agradecidos», señalaron los padres de Enzo en diálogo con La Angostura Digital.

El medio comentó que también les mostró a los padres su carnet habilitante como trabajadora de salud para llevarles tranquiidad.