Pasó la noche en plena montaña: lograron rescatar a un hombre de El Bolsón atrapado en un cerro

El hombre fue localizado de noche tras hacer señales de luz desde la ladera. Foto: Policía de Río Negro.

Un hombre de 30 años quedó atrapado en el cerro Serrucho de El Bolsón, en la zona del paraje Los Repollos, y debió intervenir la Patrulla de Montaña para iniciar un operativo de rescate. El hombre había salido a caminar hacia la laguna y no se animó a descender por las dificultades del terreno. Pasó la noche a la intemperie y fue restacado exitosamente este miércoles.

Según informaron fuentes policiales, el aviso ingresó ayer martes cerca de las 18.40, cuando su madre alertó que su hijo estaba pidiendo ayuda desde la montaña ya que no podía bajar por sus propios medios.

Búsqueda en cerro Serrucho: operativo nocturno y rescate postergado por riesgo en la montaña

De acuerdo con lo indicado por fuentes policiales, el vecino había iniciado la caminata el lunes hacia la laguna del cerro Serrucho. Luego pasó la noche en un sector cercano a un basural, en un campo de un familiar, y retomó el trayecto a las 10.

Los Repollos es un paraje ubicado a unos 15 kilómetros al norte de El Bolsón. Foto: gentileza.

La madre señaló que su hijo no alcanzó la laguna y que quedó varado en el cerro. La comunicación telefónica permitió precisar que se encontraba en una zona elevada, sin poder descender por las condiciones del terreno.

El personal policial realizó un reconocimiento del área y detectó vegetación cerrada de mosquetal. Ya de noche, lograron visualizar al hombre porque hacía señas de luces desde la ladera.

Terreno con pendiente y piedras sueltas complicaron el rescate en El Bolsón

Las fuentes policiales indicaron que el lugar presenta piedras sueltas y una inclinación aproximada de 45 grados. Por la peligrosidad y la dificultad del sendero, se decidió no avanzar durante la noche.

El operativo fue suspendido hasta las primeras horas de este miércoles, cuando estaba previsto retomar el ascenso para concretar el rescate. La última actualización dio cuenta de que el hombre fue rescatado exitosamente por la Patrulla de Montaña con ayuda de los bomberos voluntarios este miércoles.