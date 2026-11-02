Una beba fue trasladada al hospital tras un choque en Roca

El choque ocurrió el domingo por la noche en la esquina de Panamá y Ushuaia, en Roca.

Una beba de menos de un mes fue trasladada al hospital tras un choque ocurrido anoche, cerca de las 20:30, en Roca. Viajaba junto con sus padres en un automóvil que fue impactado desde atrás por una camioneta, según la información a la que accedió Diario RÍO NEGRO.

Choque en Roca: dónde y cómo ocurrió

El hecho ocurrió en calle Panamá aproximadamente al 1000, en la esquina con Ushuaia. De acuerdo con la información recabada por este medio, el hombre conducía el automóvil (VW FOx) y su pareja viajaba en el asiento trasero junto con la beba. Tras el impacto, el auto habría sido arrastrado casi 300 metros y la niña habría salido despedida junto con su silla de seguridad.

El conductor de la camioneta blanca se habría detenido y acercado a preguntar por los ocupantes. Ante el pedido de que llamara a una ambulancia, habría respondido que lo haría, pero luego regresó a su vehículo y se retiró del lugar. Vecinos que escucharon el choque salieron a asistir a los ocupantes del auto y aportaron sus testimonios a la Policía, según la información recibida.

La Fiscalía 2 investiga el choque por el que una beba de menos de un mes fue trasladada al hospital.

El Ministerio Público Fiscal precisó que el hecho ocurrió en calle Panamá al 1000, en la esquina con Ushuaia (barrio 250 Viviendas). La investigación está a cargo de la Fiscalía 2, de turno, con las fiscales Verónica Villarruel y Laura Tronelli.

La causa fue calificada inicialmente como lesiones leves. También trabajaron en el caso el Gabinete de Criminalística y la Brigada de Investigaciones. Según los datos disponibles hasta esta mañana, la beba permanecía en observación mientras le realizaban estudios. Sus padres presentaban dolores producto del impacto.