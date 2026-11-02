«No se gobierna desde Buenos Aires»: el dardo de Pedro Sánchez a Javier Milei previo a su nuevo viaje a España

Horas antes de una nueva visita de Javier Milei a España, el presidente, Pedro Sánchez, azuzó las diferencias existentes entre ellos al afirmar que su país “no se gobierna desde Buenos Aires”, lo que hace prever otra convivencia marcada por enfrentamientos verbales.

A 10 días de su última y polémica visita a la península ibérica, el primer mandatario argentino vuelve para participar de la Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará entre el miércoles y el jueves en Madrid.

Al hablar este lunes en un foro económico en Barcelona, Sánchez volvió a apuntarle a Milei: “España se gobierna desde España, no desde Washington, no desde Tel Aviv, por supuesto no desde Moscú o Buenos Aires”.

La relación entre ambos siempre estuvo enmarcada por un rechazo mutuo y ahora la verborragia dialéctica de ambos amenaza con dominar una cumbre que reunirá a más de 20 jefes de Estado.

Esta será la octava visita del jefe de Estado argentino a España desde que asumió el mandato en diciembre de 2023.

El encuentro reúne a las principales autoridades de los 22 países que componen la Comunidad Iberoamericana, y su objetivo es estrechar lazos y debatir sobre una agenda común.

En esta ocasión, el viaje de Milei tenía dos focos de interés: un probable cruce con el presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, y una reunión con el rey Felipe VI.

En las últimas horas se confirmó que “Lula” da Silva no viajará a España por temas de agenda y será representado por su canciller Mauro Vieira. Ahora este encuentro podría producirse el 4 de diciembre en Montevideo, Uruguay, cuando se realice una nueva cumbre de jefes de Estado del Mercosur.

En relación con una reunión bilateral con el Rey Felipe VI, por el momento la Casa Real no la tiene en agenda. Solo se cruzarían en las reuniones generales.

Según la información oficial, el monarca tiene programados seis encuentros bilaterales con presidentes. Este martes se verá con José Antonio Kast (Chile), Nasry Juan Asfura Zablah (Honduras), César Bernardo Arévalo de León (Guatemala), Laura Fernández Delgado (Costa Rica), y Santiago Peña (Paraguay). El miércoles recibirá a Rodrigo Paz (Bolivia).

En su última visita a España, Milei pidió una reunión con Felipe VI que fue rechazada por la Casa Real por una cuestión protocolar. Para ver al Rey debía existir un encuentro con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Pese a las consultas de este medio, la Casa Rosada no precisó si en esta ocasión fue solicitada una nueva audiencia. La comunicación oficial precisó que Milei partirá hacia España el martes por la noche, justo el día en que Felipe VI concentrará la mayor cantidad de entrevistas con los jefes de Estado.

A diferencia de los últimos viajes, el presidente estará acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. También viajará el canciller Pablo Quirno.

La reciente visita de Milei a España estuvo caracterizada por una serie de hechos polémicos, que incluyeron cruces con Sánchez y con una periodista española, a quien desacreditó por una pregunta sobre su presencia en el país y el estado de su relación con los líderes de la derecha local.

Temario de la cumbre

Esta edición de la cumbre Iberoamericana se realizará bajo el lema: «Iberoamérica, juntos construimos nuestra Comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo», y reunirá a los líderes de las naciones de habla hispana y portuguesa con una agenda enfocada en estructurar políticas públicas para los cuidados y la movilidad académica.

Los países involucrados buscarán lanzar la primera alianza iberoamericana sobre Inteligencia Artificial (IA) mediante el Foro Digital Iberoamericano, con el fin de consolidar una vía tecnológica «que sea competitiva, pero ética, responsable y con un enfoque humanista».

Asimismo, se trabajará en la constitución de la Red Iberoamericana de Reducción de Riesgo de Desastres, que tiene como propósito «coordinar la prevención, gestión y ayuda mutua» entre los países de la región frente a emergencias y desastres naturales.

Por último, se prevé la aprobación de un documento que asuma el compromiso político de situar «la economía de los cuidados en el centro de las políticas públicas» para el reconocimiento formal del cuidado «como un derecho», teniendo en cuenta «la informalidad laboral, la precariedad y la falta de reconocimiento profesional».

Con respecto al sector educativo, se impulsará la aprobación de la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica para facilitar el «reconocimiento mutuo de estudios y títulos académicos» entre las universidades de la región para potenciar el «intercambio estudiantil y las oportunidades científicas» de los jóvenes.

La agenda local de Javier Milei

Este lunes, Milei encabezó una reunión de “Argentina por la Educación”, junto a su hermana y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La actividad se realizó en la Casa Rosada y en ella el presidente ratificó el compromiso de continuar con el Plan de Alfabetización.

Luego recibió en su despacho al rabino Yehuda Kaploun, enviado de Donald Trump para temas de antisemitismo, junto al canciller Quirno. Por la noche participa de la “Noche de Celebración por Israel”, organizada por la Coalición Latina por Israel, en la Iglesia Visión de Futuro, en la Ciudad de Buenos Aires, donde recibirá el premio “Gratitud”.