Una bebé murió después de nacer y su familia denunció mala praxis, en Neuquén

Una joven ingresó al hospital Castro Rendón de Neuquén para un monitoreo, al día indujeron su parto y su bebé murió en neonatología, según el relato de su pareja en un video publicado en las redes sociales. Por este hecho, realizaron una denuncia en fiscalía por mala praxis y exigen justicia por Alba Aitana, como habían llamado a la pequeña.

Jesús, el padre de la bebé y quien contó sobre la denuncia realizada en fiscalía, aseguró que durante nueve meses el desarrollo del embarazo fue «óptimo». «Estaba creciendo de forma sana, pero empezamos a no poder realizar los controles porque la doctora empezó a faltar», señaló.

Además, explicó que en las ecografías no podían ver a su bebé, que debieron pagar una 5D para verla. «Éramos las personas mas felices del mundo, salían todas las pruebas bien», manifestó Jesús.

La mujer tenía fecha de parto para el 27, pero el 19 en un control le indicaron que tenía que regresar el 20 para inducir el parto.

Según Jesús, en la denuncia la joven relató que ese día le dieron pastillas para inducir el parto y que el 21 otro día rompió bolsa. La mujer manifestó en el escrito que el parto fue forzado porque «quería que sea natural, pero estaba basado en pastillas», y que le habían dado cinco para tomar.

Jesús contó que a esa altura habían pedido una cesárea más de tres veces. «Ahí se dieron cuenta que no podía nacer por parto natural, me hicieron pujar y no bajaba», manifestó la joven, y fue trasladada al quirófano.

Cuando nació la bebé, le informaron a la familia que «había nacido fallecida, pero que a los 18 minutos revivió». El padre señaló que la vio respirar por sí sola, pero un médico le informó que había tenido complicaciones en algunos órganos.

A la mañana siguiente les informaron a la madre y al padre que la recién nacida estaba muriendo, «porque no había recibido bien la anestesia que le habían dado». La familia denunció que la cabeza de la bebé estaba golpeada y que «el día anterior no tenía ese golpe».

«Nos dieron la oportunidad de ver a la bebé antes de que la desconectaran y una mujer la desconectó en frente nuestro», contó Jesús.

«Jamás había sentido el dolor más grande en este mundo que es la pérdida de un hijo, le agradezco a dios que medio la oportunidad de conocerla», finalizó el joven.

Fiscalía informó que la denuncia se realizó el 23 de febrero y que se pidieron autopsia y otros informes médicos. Además, historias clínicas de la joven en el hospital y en el centro de salud donde se realizaba los controles. Aún se esperan los resultados.