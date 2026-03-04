Una brigadista de El Bolsón fue seleccionada entre 580 mujeres de todo el mundo para participar en un encuentro en España

Priscila López, de El Bolsón, tiene 28 años y es combatiente de incendios forestales desde hace 5. Fue seleccionada entre 30 mujeres de un total de 580 de todo el mundo para participar de un encuentro de brigadistas (WTREX, Women’s Traditional Fire Training Exchange) en Castilla, España, del 13 al 26 de abril.

La muchacha estudiaba medicina en la Universidad Nacional de Rosario cuando la sorprendió la pandemia por Covid-19. No pudo seguir pagando el alquiler y decidió regresar a la Comarca Andina para pensar qué haría de su vida. Como tenía amigos que trabajaban como brigadistas, decidió inscribirse en el Servicio Provincial de Lucha contra los Incendios Forestales (Splif).

Transitó cinco etapas hasta ingresar a la institución: desde la presentación de su Currículum Vitae, una entrevista personal, un examen físico (“la prueba de mochila con peso” de 15 kilos para las mujeres y de 20 para los varones con la que deben concretar un circuito de 4 kilómetros en cierto tiempo) y un examen teórico y práctico con herramientas. “De los cuatro que ingresamos en 2021 a la institución, fuimos tres mujeres y un varón”, subrayó. El dato parece alentador, pero solo hay solo cinco mujeres “en la línea” en El Bolsón. Esta temporada, acotó, de 20 ingresantes solo hubo una mujer.

Priscila tiene 28 años. Foto: gentileza

“Yo tenía una idea del trabajo, pero no sabía si me iba a gustar realmente. Aprendí un montón no solo en el uso de herramientas sino que me permitió crecer mentalmente”, indicó Priscila.

También se refirió a la capacitación en los incendios llamados «de sexta generación»: “Son grandes incendios en los que el fuego actúa de forma muy rápida y peligrosa. No sabés para dónde va a ir porque es muy cambiante. Hay gente con 20 años de experiencia en incendios, pero estos últimos desconciertan a cualquiera. Y queman muchísimas hectáreas”. Mencionó que, en los incendios registrados en los últimos veranos, han tenido que trabajar 20 días en un mismo siniestro, “levantándote a las 5 y volviendo a tu casa a las 23”. “Día a día uno aprende cosas nuevas y te permite seguir con esa emoción”, dijo la joven que está convencida en continuar con la carrera de combatiente.

Priscila tiene 28 años. Foto: gentileza

Rumbo a España

Tras la convocatoria desde España, Priscila decidió enviar una carta de postulación con sus argumentos respecto al interés. “Remarqué la dificultad de ser mujer combatiente en Latinoamérica, donde somos una minoría. De hecho, yo trabajo con 65 varones (y somos apenas 5 mujeres). Siempre quedan relegadas a roles administrativos o a las radios. Tampoco hay que olvidar la actualidad argentina que transita un retroceso en cuestión de derechos. Por lo tanto, es importante participar en un programa internacional”, insistió.

Se postuló en diciembre y dos meses después, recibió la confirmación para participar del evento en Europa. “En un principio, pensé en todas las complicaciones para viajar, pero me insistieron en no perder esta oportunidad”, comentó la joven que inició, a través de sus allegados, una campaña para reunir fondos. Su instagram es @priscillopez.

Priscila tiene 28 años. Foto: gentileza

De esta forma, en abril Priscila participará de un curso de quemas prescriptas enfocadas en el rol de liderazgo femenino en Castilla. “Son quemas controladas. Se divide una parcela y se prende fuego para estudiar cómo actúa, según el viento por ejemplo. Se trata de entender incendios futuros que puedan ocurrir”, manifestó.

Insistió en que el encuentro “intenta demostrar que las mujeres estamos trabajando y formándonos en incendios forestales aunque no somos muchas -no solo en Argentina sino a nivel mundial-. Cada día somos más en la línea, aunque no en roles de poder”.

Priscila tiene 28 años. Foto: gentileza

Mi participación en España busca visibilizar también el rol del Splif”, Priscila López, brigadista del Splif El Bolsón.

El desconcierto por los incendios de sexta generación

En su corta aunque intensa experiencia como brigadista, Priscila recuerda dos incendios puntuales. “Un día que prestaba colaboración en el incendio de Manzanos (al sur del parque Nahuel Huapi), nos encerró el fuego y nos tuvieron que replegar en helicóptero. Cuando ya estuvimos a salvo, nos enteramos que se había desatado un incendio en Confluencia (El Bolsón). Me pregunté: ¿qué hago acá cuando mi pueblito se prende fuego?”, contó.

Eran las 17 y solo tenía a mano la mochila de trabajo ya que su grupo había sido replegado. Junto a sus compañeros, decidieron partir a El Bolsón. “Por Foyel ya podíamos ver la columna de humo. Llegamos medio de noche y el fuego ya había arrasado medio Mallín Ahogado. Fue impactante cómo había caminado tan rápido un incendio que había iniciado cinco horas atrás”, añadió.

Otro incendio difícil de olvidar será el que se desató el pasado 5 de enero en Puerto Patriada y que en pocas horas, se extendió a Epuyén. “Éramos tres del Splif de Bolsón con un camión. Teníamos que reabastecer el camión con el que tirábamos agua a una distancia de 5 minutos. Fuimos y de pronto, teníamos el fuego encima. El incendio nos rodeó y de golpe, se hizo de noche y empezó a caer una lluvia de pavesas. Son incendios tan rápidos que no sabés qué pasa”, comentó.

El primer encuentro

Priscila tiene 28 años. Foto: gentileza

Colombia albergó el primer Women-In-Fire Training Exchange (Wtrex) que se llevó a cabo en Sudamérica, como un espacio de formación intensiva que reunió durante 10 días a mujeres de 12 países de América y Europa, que fortalecieron sus capacidades en la gestión del riesgo de incendios forestales.

En esa primera edición, participación de mujeres del Ejército Nacional, Armada, Policía, Bomberos, Defensa Civil y Parques Nacionales, que se entrenaron en el control del fuego, la aplicación de quemas prescritas y la reducción de combustible vegetal.

Además, las participantes recibieron formación en liderazgo en emergencias y manejo adaptativo del fuego, áreas que históricamente han estado a cargo de hombres.