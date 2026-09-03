Estudiantes de la UNRN podrían acceder a bicicletas recuperadas en Viedma

La propuesta se incorpora al proyecto que impulsa el presidente del Concejo Deliberante para declarar la «Emergencia Ambiental y Sanitaria» durante un año en el predio municipal, y reducir la acumulación de medios de transporte secuestrados.

En este sentido, la Sede Atlántica apunta a reacondicionar las bicicletas que quedaron en desuso, para que sean utilizadas por la comunidad estudiantil.

La propuesta de la Sede Atlantica

La propuesta surgió durante una reunión entre el presidente del Concejo Deliberante de Viedma, Pedro Bichara, y representantes de la Universidad Nacional de Río Negro, que trabajan sobre los posibles impactos ambientales del predio.

«Desde la universidad nos plantearon reutilizar las bicicletas que están allí. Ellos cuentan con los mecanismos para restaurarlas y consideramos que será un gran aporte para la comunidad estudiantil«, explicó Bichara.

De la reunión también participaron el secretario parlamentario del Concejo, Guerino Ángel Curzi, el director del área de Extensión de la UNRN, Ramiro Figueroa, y la integrante del equipo universitario Georgina Herrera. Foto: gentileza.

La iniciativa apunta especialmente a estudiantes con dificultades de movilidad, que deben trasladarse tanto a la sede como al campus ubicado en la Ruta Provincial Nº 1.

El saneamiento del predio

La nueva iniciativa podría formar parte del proyecto de ordenanza N° 7881, que pretende mejorar las condiciones ambientales y sanitarias del predio municipal ubicado cerca del aeropuerto Gobernador Castello.

De este modo, el proyecto propone agilizar el retiro de motos y automóviles que llevan más de seis meses secuestrados, contemplando su desguace, compactación y disposición final como chatarra.

Motocicletas secuestradas en el predio municipal de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa

El objetivo es reducir la acumulación de vehículos, pero también encontrar nuevos usos para aquellos elementos que todavía puedan ser recuperados.

«Estamos logrando el consenso necesario para aprobarlo en la próxima sesión. Este proceso, que iniciamos junto a la cooperativa Cotranvi, registra un progreso importante y solo resta el dictamen final del Poder Ejecutivo«, señaló Bichara.