Cortes programados en la Ruta 60 de Neuquén: qué días y horarios se verá afectado el cruce a Chile por Mamuil Malal

Vialidad Provincial lanzó un cronograma de cortes que afectarán el tránsito normal de la Ruta Provincial 60 de Neuquén. Destacó que las interrupciones, que podrían durar al menos cuatro horas, afectará la circulación desde y hacia Chile por el paso Mamuil Malal.

Días y horarios de los cortes programados en la Ruta 60

El organismo informó que el tránsito se restringirá temporalmente entre la portada del Parque Nacional Lanín y el límite internacional con Chile. La medida responde a los trabajos de pavimentación en marcha sobre la Ruta 60.

La Dirección Provincial de Vialidad explicó que los cortes se aplicarán durante los días 7, 10, 14 y 17 de septiembre. Tras esto agregó que sólo se podrá transitar por la traza en el horario de 8 a 12, desde el mediodía quedará cerrada.

«La interrupción de la circulación responde a estrictas razones de seguridad vial, ya que en las fechas y horarios mencionados se llevarán a cabo labores de apeo de árboles sobre el margen de la calzada. Estas tareas resultan indispensables para despejar la zona de traza y avanzar de forma segura con la obra de pavimentación», resaltó la entidad.

En este sentido, se solita a los conductores y viajeros que tengan planificado cruzar a Chile o transitar hacia el Parque Nacional Lanín organizar sus horarios de viaje con antelación para evitar demoras e inconvenientes en los puntos de control.