Neuquén inaugurará un nuevo tramo del Paseo Costero para su aniversario: la traza superará los 33 kilómetros

En el marco de las actividades por el 122° aniversario de Neuquén capital, la Municipalidad confirmó que dejará inaugurado un nuevo tramo del Paseo Costero sobre la margen del río Neuquén. La intervención abarca una extensión de más de tres kilómetros lineales y permitirá que la ciudad alcance una red continua de más de 33 kilómetros de ribera abierta a la comunidad, integrando de manera definitiva los frentes costeros de los ríos Limay y Neuquén.

Los trabajos finales se concentran en el sector comprendido entre las calles Chocón y Aguado, donde cuadrillas comunales ejecutan la demarcación vial, la señalización y el montaje del mobiliario urbano. El desarrollo del proyecto demandó una inversión de 15.000 millones de pesos, financiada en su totalidad con fondos propios del presupuesto municipal.

Mirador en Figueroa, asfalto y bicisenda: los detalles de la obra

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, precisó el estado operativo de las labores y detalló las etapas que restan antes del corte de cintas: «Estamos terminando de colocar el concreto asfáltico en la bicisenda; la vereda de hormigón ya está lista y se realizan los ajustes finales tanto en el mirador como en la calle vehicular».

Uno de los principales atractivos de la traza es la construcción de un mirador elevado en la proyección de la calle Figueroa, una estructura que funcionará como balcón natural hacia el río. «Lo que nos queda es la conexión en Figueroa, que también va a ser pavimentada, además de los últimos trabajos de pintura y señalización», agregó Nicola. El trazado mantiene los estándares de diseño del resto del paseo, con veredas peatonales accesibles, iluminación LED y equipamiento urbano homogéneo.

Financiamiento local y consolidación del perfil turístico

Por su parte, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, ponderó la administración de los recursos comunales para sostener la obra pública: «Es una obra emblemática con un presupuesto de 15.000 millones de pesos que salen íntegramente del presupuesto neuquino. Es una administración con superávit que se vuelca a obras concretas para fortalecer una ciudad que ha cambiado sustancialmente su perfil turístico y el pernocte de fin de semana».

La funcionaria subrayó el impacto urbanístico del proyecto en la identidad capitalina de cara a las celebraciones de septiembre: «La ciudad completa, que durante décadas estuvo de espaldas al agua, va a quedar definitivamente mirando al río. El Paseo Costero está pensado para caminar, andar en bicicleta y compartir momentos en familia», concluyó Pasqualini sobre la habilitación que formará parte de la agenda central del aniversario local.