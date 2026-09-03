Investigación por un muerto en Neuquén: la autopsia reveló la causa del deceso y restan pericias

La autopsia realizada al hombre de 56 años hallado muerto en su departamento del centro de Neuquén determinó de manera preliminar que falleció como consecuencia de una congestión cardiopulmonar. Ahora, la investigación busca establecer qué provocó esa falla, para lo cual serán determinantes los estudios complementarios.

Muerte en Neuquén: la autopsia reveló la causa de fallecimiento

La víctima fue identificada como Alejandro Vallejos, oriundo de Mendoza. Su cuerpo fue encontrado durante la mañana del lunes en un departamento ubicado en la Diagonal 25 de Mayo al 270, en el tercer piso del edificio. El hallazgo se produjo cuando una empleada del servicio doméstico llegó al inmueble y lo encontró tendido, inicialmente sobre una cama, según la información incorporada a la causa.

El estado del cuerpo y las lesiones visibles en el rostro y la cabeza habían generado, en un primer momento, la hipótesis de una posible muerte violenta. Sin embargo, el examen médico forense estableció que los golpes detectados en el lado izquierdo del rostro no fueron mortales.

El informe preliminar de la autopsia consignó como causa del deceso una congestión cardiopulmonar. No obstante, todavía resta determinar la etiología, es decir, el origen que desencadenó ese cuadro.

Para avanzar en ese punto, la fiscal Guadalupe Inaudi aguarda los resultados de las muestras obtenidas durante la autopsia. Entre los análisis pendientes se encuentran los estudios toxicológicos y anatomopatológicos, que permitirán determinar si alguna sustancia u otra condición desencadenó la falla que provocó la muerte.

La investigación continúa bajo la dirección de la fiscalía mientras se esperan esos resultados.