Viedma licitó la red eléctrica y obras de iluminación para el barrio Los Hornos

Un solo oferta tuvo la licitación en la capital provincial. Foto: gentileza.

La Municipalidad de Viedma licitó las obras para la provisión de mano de obra, materiales y equipamiento de las redes de media y baja tensión, y alumbrado público para el barrio Los Hornos.

Se presentó una sola oferta a cargo de la empresa Electromecánica RI por 603 millones de pesos, un 17% por encima del presupuesto oficial que es de 515,9 millones.

El acto contó con las presencias del intendente Marcos Castro, el presidente del Concejo Deliberante, Pedro Bichara; y la jefa de Gobierno, María Eugenia Serra, entre otras autoridades.

La obra tendrá un plazo de ejecución de cinco meses y beneficiaría a unas 120 familias que esperan la concreción de los trabajos para presentar los planos necesarios y, luego, iniciar la construcción de sus viviendas.

Sobre el particular el secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Obras Públicas, Martín Calderón; señaló que «esta es una obra muy esperada, tanto para la Secretaría, como para los vecinos» y que «está proyectada desde el año pasado».

Reconoció «atraso en la ejecución» y remarcó que «teníamos que hacer frente a esta cuestión» para completar las obras que en ese sector de la ciudad comenzaron en 2024.

Se realizaron dos etapas de cordón cuneta, en 2025 «la red de agua y tercera etapa de cordón cuneta» y para este año está prevista «la última etapa del cordón y la red eléctrica que hoy nos convoca».

Calderón dijo que «se trabajó mucho en el Concejo Deliberante y con la Dirección de Juntas Vecinales para hacer frente a estas obras con presupuesto municipal. Es un inversión muy grande» y agregó que son «casi 800 millones de pesos ya invertidos en tres años».

Por su parte, el intendente Castro valoró el trabajo mancomunado con los vecinos: «Hubo muchas expectativas y mucho trabajo conjunto» y «hay una trabajo de vinculación que merece ser reconocido».