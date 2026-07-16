Chiqui Tapia reversionó el «¿Hermosa mañana, verdad?» para chicanear a Inglaterra luego del pase a la final

La victoria de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra para meterse en la final del Mundial 2026 tuvo un festejo especial fuera de la cancha. Claudio «Chiqui» Tapia publicó un video en sus redes sociales con una chicana dirigida al seleccionado inglés que rápidamente comenzó a circular entre los hinchas.

"Beautiful morning, right?"



El video que publicó Claudio 'Chiqui' Tapia después de la victoria de Argentina contra Inglaterra en las semifinales del #Mundial2026. pic.twitter.com/QFSVA8i9xj — Corta (@somoscorta) July 16, 2026

A través de su cuenta de Instagram, el presidente de la AFA apareció con gafas mientras salía a un balcón y, mirando a cámara, lanzó la frase: «Good morning, right?».

El video de Chiqui Tapia tras Argentina vs Inglaterra se volvió viral en redes

La publicación hace referencia a una escena de Guillermo Francella en la película Los Extermineitors 3 (1991), donde el actor dice la recordada frase «Hermosa mañana, ¿verdad?». En este caso, Tapia la tradujo al inglés como forma de gastada tras la eliminación del equipo liderado por Harry Kane.

Tras el triunfo en la semifinal de la Copa del Mundo el capitán de la Selección protagonizó un emotivo momento con el DT.

El recurso ya se volvió una costumbre para el titular de la AFA, que en otras oportunidades utilizó el mismo guiño luego de triunfos importantes de la Selección Argentina. Esta vez, el destinatario fue Inglaterra, rival al que el conjunto de Lionel Scaloni dejó en el camino para llegar a una nueva definición mundialista.

Cuándo juegan Argentina y España la final del Mundial 2026

El festejo de Chiqui Tapia llegó después de un partido que cambió en el complemento. Inglaterra se puso en ventaja, pero Argentina reaccionó con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, además de una destacada actuación de Lionel Messi, que aportó las asistencias en la remontada.

Con el triunfo consumado, la Selección Argentina avanzó a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España el próximo domingo 19, desde las 16.00, en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

El encuentro definirá al nuevo campeón del mundo y podrá verse por DSports, Flow, Telefe, TyC Sports, Disney+ Premium y TV Pública. Mientras crece la expectativa por la definición, el video de Chiqui Tapia sigue sumando reproducciones y comentarios en las redes sociales.