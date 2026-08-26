Diputados aprobó la nueva ley de Inocencia Fiscal: los funcionarios no podrán adherir

Tras aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), La Libertad Avanza consiguió su segundo triunfo al hilo en la Cámara de Diputados al darle luz verde al proyecto de Inocencia Fiscal II. La iniciativa del Ministerio de Economía, que corrige la primera versión del programa para regularizar ahorros no declarados, recibió 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones. El debate pasó al Senado.

El oficialismo volvió a contar con apoyo de sus aliados del PRO y la UCR, como así también de fuerzas provinciales. Tal como anticipó DIARIO RÍO NEGRO, el cordobés Martín Llaryora quitó apoyo: de sus seis diputados, cinco votaron en contra y la restante, Alejandra Torres, se abstuvo. El rechazo contrastó fuerte con la posición de la propia jefa del bloque Provincias Unidas, la santafesina Gisela Scaglia, que apoyó con énfasis.

El proyecto tuvo como principal defensora a la cordobesa Laura Rodríguez Machado, diputada que preside la Comisión de Legislación Penal y que viene ganando protagonismo en el bloque de La Libertad Avanza, liderado por Gabriel Bornoroni.

Rodríguez Machado sostuvo que se busca “confiar más en el contribuyente que trabaja, que paga sus impuestos, y no tomarlo como un sospechoso por el solo hecho de haberse protegido durante las épocas de hiperinflación, donde no se podía ahorrar en este país, con un escudo protector que fue el ahorro en la informalidad”.

Según explicó, la iniciativa establece nuevas reglas para limitar la discrecionalidad en las fiscalizaciones y fija parámetros objetivos frente a las discrepancias tributarias. El objetivo, indicó, es que los controles se concentren en situaciones de verdadera evasión y que una diferencia formal o administrativa no sea automáticamente convertida en una acusación contra el contribuyente.

Rodríguez Machado hizo hincapié en que, en la negociación con otros bloques, se aceptó impedir que accedan a los beneficios de Inocencia Fiscal los funcionarios públicos de los últimos cinco años. La exclusión fue un coletazo del caso del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias previsto en el régimen mientras era investigado por la Justicia.

“No dudamos un minuto en eliminar a los funcionarios públicos de los beneficios de la ley de Inocencia Fiscal. No nos tiembla el pulso cuando se trata de generar más transparencia y menos impunidad”, sentenció la titular de Legislación Penal, y por eso se preguntó “de qué se va a disfrazar el kirchnerismo” al votar en contra.

Con la modificación, los funcionarios de los tres poderes del Estado podrán utilizar formalmente la vía simplificada para presentar su declaración y efectuar el pago correspondiente, pero no accederán a los efectos, beneficios ni presunciones del régimen.

En cuanto a la situación de los familiares de los funcionarios, algo que había señalado la oposición, Rodríguez Machado explicó que “siguen siendo Personas Políticamente Expuestas”, por lo que “tienen que informar cuando tienen una transacción comercial, cuando abren cuenta bancaria o exteriorizan su moneda”.

Sin embargo, desde el kirchnerismo, Agustín Rossi alertó que “dejaron afuera a los familiares, y ya sabemos lo que pasó con el blanqueo de (Mauricio) Macri”. Según el diputado, con esta ley la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, podría acceder a Inocencia Fiscal.

Por otra parte, la reforma incorpora un alivio para las pequeñas y medianas empresas. Las MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean grandes contribuyentes nacionales tendrán una reducción automática del 25% en determinadas multas formales.

También se establece un régimen especial para determinadas sanciones formales anteriores, con reducciones que pueden alcanzar el 50%. El objetivo es facilitar la regularización y evitar que sanciones de carácter formal se conviertan en una carga desproporcionada para pequeños contribuyentes y empresas.

“En esta ley los grandes contribuyentes están afuera. Queremos dejar en claro que es una ley para la gente, para esos argentinos que el único escudo protector que tuvieron para la política inflacionaria del kirchnerismo fue el ahorro informal”, concluyó Rodríguez Machado.

Del lado de la oposición, el economista Martín Lousteau consideró que “la saga entera de Inocencia Fiscal I y II es un desastre”. Consideró que “detrás de la supuesta intención de simplificar la vida y la declaración jurada para los buenos contribuyentes, se esconde la degradación de la capacidad de ARCA para perseguir y detectar evasores seriales, narcos y corruptos”.

“No nos llama la atención que tengamos una ley con ese espíritu, porque el presidente dice que los que evaden son héroes. José Luis Espert, que era el presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, llamó a una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires. Adorni, para defenderse de que no era ladrón, dijo que había evadido. De hecho, Adorni fue uno de los primeros que adhirió a esta ley con la mujer”, cuestionó el diputado de Provincias Unidas.

Entre las abstenciones estuvo la de la cordobesa Alejandra Torres, del mismo bloque. La diputada fundamentó en redes sociales que, “si bien es muy positivo incorporar como regla en la administración tributaria el principio de inocencia y dejar de suponer que todos los contribuyentes tienen vocación de evadir”, primero hay que “sanear” el ARCA.

“El ARCA ha sido sometido a prácticas clientelares, manejos discrecionales, exceso de burocracia, falta de inversión tecnológica y a la comisión de hechos espurios o ilícitos, como las famosas SIRA”, observó la diputada del conjunto de Llaryora.