Una fundación de Bariloche ofrece módulos de vivienda «rápidas», económicas y eficientes energéticamente

La Fundación San José Obrero de Bariloche presentó el primer “módulo de vivienda de respuesta rápida” que fue construido por la Escuela “Fábrica de Futuro”. El prototipo entrará en producción en marzo del próximo año para su comercialización.

El trabajo comenzó dos años atrás a partir de un pedido de la Subsecretaría de Protección Civil de Bariloche a esa escuela ubicada en el corazón del barrio Malvinas, al sur de Bariloche, para fabricar «viviendas de emergencias» que se pudieran usar tras incendios en casas. Sucede que con la llegada del invierno y las temperaturas bajo cero, el promedio de los incendios de viviendas aumenta en Bariloche. En una semana, se registraron seis siniestros debido a deficiencias en los sistemas de calefacción y eléctricos.

«Son casas modulares que se arman con paneles, como si fueran piezas de un rompecabezas. Empezamos con esa versión, con la idea de que Defensa Civil pudiera armarlas cuando se necesitara», comentó Matías Fernández Herrero, director de La Fábrica del Futuro.

Matías Fernández Herrero es el director de la Escuela Fábrica de Futuro. Foto: Alfredo Leiva

Poco después, los integrantes del proyecto pusieron el foco en la aislación y eficiencia energética de ese tipo de módulos. «Empezó a quedar bueno y nos planteamos por qué no hacer las casas un poco más grandes. Las primeras que hicimos tenían 18 metros cuadrados; ahora terminamos una de 26 metros para ofrecer en el mercado. Es una casa eficiente energéticamente, hecha con pino ponderosa, con mucha aislación en las paredes. No como las casas prefabricadas donde la gente se pasa de frío. Y se arma con atornilladora en cuatro horas. No necesitas más que eso«, detalló Fernández Herrero.

Recalcó que además, es muy económica. «El cálculo estimado aproximado puede variar, según los materiales y las terminaciones, pero está en el orden de los 8 millones de pesos. A nivel comercial es mucho más barato que el precio promedio de construcción», dijo.

Fernández Herrero destacó además que se trata de «piezas ensamblables, de modo que uno puede armar la vivienda del tamaño que quiere o necesita. Si uno opta por 50 o 70 metros cuadrados, se agregan paneles y listo. Se puede agrandar mucho más«.

La cooperativa pretende arrancar la producción en febrero. Foto: Alfredo Leiva

Consideró que a partir de la construcción de las primeras viviendas de emergencia, se logró un «círculo virtuoso»: de esta forma, se brinda puestos de trabajo a los pibes de los barrios cercanos -y se los capacita- y se fomenta el trabajo cooperativo. Pero a la vez, se construye con madera de pino ponderosa, una amenaza silenciosa ya que es una especie exótica que crece de forma descontrolada en la región. Invade rápidamente nuevas áreas, altera el suelo y, lo más preocupante, aumenta el riesgo de incendios.

No es todo: los módulos aportan además una solución habitacional a una de las principales problemáticas en Bariloche. Se estima que el 30% de la población alquila en Bariloche y se destina en promedio entre el 75% al 85% del salario de un trabajador para el pago del alquiler. Desde la Unión de Inquilinos Bariloche, advirtieron que hay 6500 personas inscriptas para terrenos sociales en el Instituto Municipal de Tierra y Viviendas.

«A su vez, esta vivienda es más aislada para que la gente no consuma tanto combustible para calefaccionarse», acotó Fernández Herrero.

Recordó que el inicio de la Fundación San José Obrero estuvo vinculado a la generación de talleres de oficios vinculados a la construcción. En este momento, están finalizando la puesta en marcha de un galpón en el barrio Omega donde la Cooperativa Fábrica del Futuro, integrada por unos 30 miembros, construirá las casas.

«Teniendo la capacidad adquirida luego de habernos formado y haber adquirido herramientas, finalmente nos animamos a construir una casa y salimos a la cancha a competir. Hablamos de varios grupos de 30, 40 personas que se forman en carpintería, herrería, plomería, electricidad», explicó. En este sentido, señaló que más allá de este primer prototipo, la idea es ofrecer la casa con la conexión sanitaria a cargo del equipo de plomería y la conexión eléctrica.