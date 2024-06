Una joven de Neuquén pudo denunciar los abusos sexuales que vivió de niña, tras escuchar la historia de Thelma Fardín

Thelma Fardín está sentada en la punta de una cama de dos plazas, lleva sus rulos sueltos y una remera rayada. Mira a cámara. Cuenta que durante la gira de la serie «Patito Feo» fue violada por el único actor adulto del equipo, Juan Darthés. «Tenía 16 años, era una nena», dice y llora. Las lágrimas se van y asegura: «Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar». Es 2018, el video que dura 2 minutos y 34 segundos se repite por todos los canales, se comparte en redes sociales con el hashtag #MiráComoNosPonemos. Una chica de 19 años, en un pueblo del norte neuquino, lo ve y escribe en Facebook: «tenía tanto miedo y era tan inocente que no entendía nada (…) hoy me hago fuerte y no callo más».

Desde los ocho hasta los diez años, Luna fue abusada por el papá de su hermana. La persona que debía cuidarla. «Crecí pensando que él era mi mi papá porque mi mamá se puso en pareja con él cuando yo tenía dos años, entonces era muy chiquita, y crecí viéndolo como una figura paterna», afirmó.

Nunca le pudo relatar a su mamá lo que él le hacía, porque la amenazaba con lastimarla. «Yo en ese momento era como que no entendía, siempre me preguntaba y le preguntaba por qué a mí me hacía eso, y por qué a mi hermana no. Y siempre él me decía que porque yo no era su hija», agregó.

Era violento con su mamá delante de ellas. La pareja se separó, pero Luna seguía en silencio. «Para mí es el miedo, es la vergüenza, el que no te vayan a creer. Sufrí mucho el bullying por el tema de que mi cuerpo se desarrolló muy rápido, y no tenía el mismo cuerpo que mis compañeras», planteó.

Luna no fue la única que sintió ese impulso aquel 11 de diciembre, cuando Actrices Argentinas realizó una conferencia de prensa y publicó el video. Esa misma noche los llamados a la Línea 144 se incrementaron en un 123%.

«Fueron como muchos sentimientos encontrados porque fue escucharla a ella hablar, que también le había pasado hacía muchos años, y me llevó a pensar en contarlo. Tal vez se podía hacer algo, o por lo menos sacarme un poco el peso de encima que traía guardado», recordó. Estaba sola. Lo posteó, primero en Whatsapp y después en Facebook.

Se enteraron todos, inclusive su mamá y su novio. De su hermana se distanció. Denunció y viajó a Chos Malal cada vez que la citaron. En el juicio lo condenaron a ocho años de prisión. En la sentencia se menciona que el testimonio de Thelma fue «el desencadenante». La tormenta que antecede el deslave.

«Tenía poca contención psicológica en ese tiempo. Fue bastante complicado, la pasé bastante mal. Tuve que ir muchas veces a declarar, fue repetir muchas veces lo mismo. Sentí alivio, por una parte, porque la verdad que no tenía esperanzas de que iba a salir bien, por todos los años que habían pasado», enfatizó.

El 11 de diciembre de 2018 se hizo público el caso en una conferencia de Actrices Argentinas. Foto archivo.

Por teléfono se escuchan los gritos de un bebé. Hoy Luna es mamá. «Estoy feliz con mi hijo, estoy feliz con la familia que formé. Por ahí me agarra la angustia, tengo mis días de angustia, y de recuerdos y eso, pero bueno, tengo que tratar de ser fuerte. Por ahí siento que mucho de lo que a mí me pasa le afecta a él», manifestó.

El 10 de junio pasado cuando la joven supo que Darthes había sido condenado sintió satisfacción. «Yo estaba igual que ella, porque él (por su agresor) estuvo libre hasta que salió la sentencia. Él hacía su vida normal, como que nada había pasado. Los tipos estos nos tratan de mentirosas y eso es algo doloroso. No sé, lo celebré junto con ella porque fue algo lindo también. Aunque den los años que den es algo que no, no te olvidas nunca de tu vida, es algo que te marca para siempre«, subrayó.

Si alguien lee esto y sufrió abuso sexual, Luna recomienda que lo saquen. «Si tienen que tomarse un tiempo que se lo tomen, pero que no se lo guarden, porque eso afecta aún más la vida cotidiana de una misma, que no están solas y que siempre va a haber alguien, otras mujeres, que las vamos a acompañar. Por ahí la justicia no juega mucho a favor, pero siempre el acompañamiento de otras mujeres ayuda bastante a salir adelante», sostuvo.

¿Qué le diría a Thelma? Luna se ilusionó: «en algún momento lejano, quizás, me gustaría conocerla. Gracias a ella yo en ese momento lo pude contar, que es muy fuerte también y muy valiente».

Encender una chispa

El eco de una historia resuena en cada persona y puede generar cambios.

Eso ocurrió con la canción “Hay secretos” de Canticuénticos que ayudó a una niña a develar un abuso sexual. La había escuchado en la escuela, gracias a un profesor de música. El agresor era un vecino que fue condenado en 2021, en Zapala. Al finalizar la lectura del veredicto la jueza Carolina González puso el tema en la audiencia.

En la misma ciudad una chica siguió en 2020 el juicio por el femicidio de Cielo López, y eso la motivó a contar la violencia sexual que ejercía su primo, contra ella y su hermana. El fiscal dijo que la niña se sintió identificada porque ella cuando “la abusaron sintió que la mataron”, como a Cielo.