Días confirmados para los cruces de octavos de final del Apertura de la Liga Profesional

La Liga Profesional confirmó los días para los cruces de octavos de final del Apertura que se disputarán el próximo fin de semana.

Esta fase, al igual que los cuartos y las semifinales, se jugarán a partido único en cancha del mejor ubicado en la ronda inicial.

Los cuatro encuentros que se llevarán a cabo el sábado son: Boca – Huracán, Independiente Rivadavia -Unión, Talleres – Belgrano y Argentinos – Lanús.

El domingo, se jugarán: Estudiantes – Racing, Rosario Central – Independiente, Vélez – Gimnasia y River – San Lorenzo. Los horarios se confirmarán mañana.

Todavía puede haber cambios en los clasificados que no alterarán los días de los cruces. Si Defensa y Justicia le gana por dos goles a Gimnasia de Mendoza (hoy a las 17) jugará contra River, San Lorenzo irá con Independiente Rivadavia y Unión quedará afuera. Si gana por un solo gol, también eliminará a Unión y enfrentará a los mendocinos. Si empata o pierde queda sin chances.

➡️ Luego, los equipos vencedores que jugaron el sábado, disputarán los #CuartosDeFinal el día martes y los ganadores del domingo lo harán el miércoles, todos en horarios a definir. Las #Semifinales se disputarán el sábado 16 o domingo 17, dependiendo de los involucrados en los… — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 4, 2026

Los equipos que avancen el sábado volverán a jugar el martes 12/05 y los que ganen el domingo tendrán acción el miércoles 13/05 en cuartos de final.

Las semifinales se disputarán el sábado 16 o domingo 17 y la final será el domingo 24/5 a las 15:30 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.