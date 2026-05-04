Fin de ciclo en Regina: Zavala y Esteybar no seguirán a cargo del básquet

En medio de un presente difícil en la Liga Federal de Básquet, Atlético Regina optó por un cambio de rumbo y le dio punto final al ciclo del entrenador Juan Manuel Zavala y su asistente, Gustavo Esteybar.

El club les agradeció la dedicación después de un ciclo exitoso que recién tuvo complicaciones en cuanto a los resultados en la actual temporada.

Con ambos a cargo, el Albo se consagró campeón invicto en el PreFederal 2024 y logró el ascenso a la Liga Federal. En esa categoría, en el 2025, fue el mejor de los zonales detrás de Pérfora y llegó hasta los octavos de final a nivel nacional.

En el PreFederal 2025 logró mantenerse en la categoría y cayó en cuartos de final ante Pérfora. Para el Federal 2026 armó un equipo del que se esperaba más con refuerzos importantes como César Lavoratornuovo, Germán Frencia e Ignacio Claris.

Regina no pudo repetir la fórmula del año pasado hasta el momento y está anteúltimo en la zona con un récord de 2-8. El fin de semana cayó ante Petrolero en Plaza Huincul, un rival que todavía no había ganado en el torneo.

El Albo visitará a Club Plottier el sábado y ya se espera que lo haga con un nuevo entrenador. El club lo anunciará en las próximas horas.