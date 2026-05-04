SUSCRIBITE Diario papel
Deportes Basquet

Fin de ciclo en Regina: Zavala y Esteybar no seguirán a cargo del básquet

Atlético Regina confirmó la salida del entrenador Juan Manuel Zavala y de su asistente, Gustavo Esteybar, que no seguirán a cargo del equipo en la Liga Federal de Básquet.

Redacción

Por Redacción

Juan Manuel Zavala no seguirá como entrenador de Regina. (Foto: Archivo Matías Subat)

Juan Manuel Zavala no seguirá como entrenador de Regina. (Foto: Archivo Matías Subat)

En medio de un presente difícil en la Liga Federal de Básquet, Atlético Regina optó por un cambio de rumbo y le dio punto final al ciclo del entrenador Juan Manuel Zavala y su asistente, Gustavo Esteybar.

El club les agradeció la dedicación después de un ciclo exitoso que recién tuvo complicaciones en cuanto a los resultados en la actual temporada.

Con ambos a cargo, el Albo se consagró campeón invicto en el PreFederal 2024 y logró el ascenso a la Liga Federal. En esa categoría, en el 2025, fue el mejor de los zonales detrás de Pérfora y llegó hasta los octavos de final a nivel nacional.

En el PreFederal 2025 logró mantenerse en la categoría y cayó en cuartos de final ante Pérfora. Para el Federal 2026 armó un equipo del que se esperaba más con refuerzos importantes como César Lavoratornuovo, Germán Frencia e Ignacio Claris.

Regina no pudo repetir la fórmula del año pasado hasta el momento y está anteúltimo en la zona con un récord de 2-8. El fin de semana cayó ante Petrolero en Plaza Huincul, un rival que todavía no había ganado en el torneo.

El Albo visitará a Club Plottier el sábado y ya se espera que lo haga con un nuevo entrenador. El club lo anunciará en las próximas horas.


Temas

Atlético Regina

Liga Federal de básquet

En medio de un presente difícil en la Liga Federal de Básquet, Atlético Regina optó por un cambio de rumbo y le dio punto final al ciclo del entrenador Juan Manuel Zavala y su asistente, Gustavo Esteybar.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén