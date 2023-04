Una madre denuncia que golpearon a su hijo en un boliche de Plottier y lo difundieron por redes

Una mujer denunció que este fin de semana un grupo de jóvenes golpearon a su hijo en un boliche de Plottier. La mamá de la víctima denunció el hecho en comisaria y ahí le mencionaron que todos los fines de semana se registran hechos de violencia en el lugar. El joven debió ser trasladado al hospital debido a los golpes.

Adriana, la mamá de Ariel, victima de la golpiza, relató a LU5 lo sucedido el fin de semana. El joven de 18 años salió a bailar al boliche de la localidad. «Llegó a mi casa acompañado por los amigos y amigas que lo pudieron traer», indicó la mujer.

Según relató la denunciante, su hijo estaba haciendo la fila para entrar al baño cuando un chico lo interceptó de atrás. «Le pegó una piña en la nuca y lo tiró al suelo, lo dejó inconsciente», contó. Por el episodio, todos fueron echados del boliche.

«Inconsciente lo tiraron afuera y los amigos intentaron levantarlo como pudieron para escapar, pero no alcanzaron a levantarlo que uno de los agresores le pegó en la cabeza«, indicó Adriana.

La mujer contó que hay un grupo de WhatsApp donde los agresores suben videos de golpizas y además habrían subido a las redes el video de la golpiza a Ariel. «Son personas grandes, tienen entre 25 y 27 años y son de Neuquén», identificó.

«Mi hijo me decía: lo único que sentí es que parpadeaba, vi que venía una patada e intentaba agarrarle el pie para que no me golpearan más«, relató la mamá. «Tiene la cabeza rota, le rompieron la cabeza, está lleno de moretones por supuesto, pero por suerte no tiene fracturas», contó.

La mamá lo llevó al hospital en el momento, pero ahora está en su casa y se encuentra bien, contó Adriana. «Mi hijo estudia, trabaja, no es una persona de pelear y nunca nos imaginamos que íbamos a tener que pasar por algo así», manifestó.

La madre realizó la denuncia en la comisaria y le informaron que se abrirá una causa por lesiones. «No más que eso por ahora, hasta que nos llamen y el fiscal investigue, fue terrible ver a mi hijo en esa situación y que por suerte lo tengo en casa conmigo», agregó.

Aseguran que los hechos de violencia son habituales en el lugar

Cuando Adriana realizó la denuncia en la comisaria, indicó que el oficial que le tomó la denuncia le manifestó que «todos los fines de semana pasa lo mismo«.

El oficial le habría dicho a la mujer que el grupo de agresores habrían atacado a otro chico el fin de semana anterior. «Me decía que era algo tan habitual que lamentablemente estaban tomando denuncias todos los fines de semana por lo mismo», contó la mamá de Ariel.

«Me dijo que el boliche no se hace cargo porque lo que hacía era tirar a los chicos afuera y que se arreglen como puedan», comentó Adriana.

Además, la mujer explicó que el boliche no tiene cámaras internas y que trabaja con seguridad privada. «El oficial me mencionó que están cansados de pedirle a la municipalidad por esto», detalló.