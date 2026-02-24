Una nena fue atropellada en Bariloche y quedó bajo observación médica

Un siniestro vial ocurrido este martes por la mañana en el centro de Bariloche dejó como saldo a una niña atropellada, que permanece bajo observación médica mientras se investigan las circunstancias del hecho.

El episodio se registró alrededor de las 10:30 en la intersección de las calles Elflein y Otto Goedecke, en cercanías del Hospital Zonal. Según los primeros datos, la menor caminaba junto a su padre cuando fue embestida por una camioneta Ford Ranger de color plateado que realizaba una maniobra de giro en la esquina. Tras el impacto, la niña quedó debajo del vehículo y fue asistida de inmediato por personas que se encontraban en el lugar.

Testigos señalaron al medio local El Cordillerano que la conductora del rodado podría haber estado utilizando su teléfono celular al momento del hecho, una situación que ahora forma parte de la investigación.

El padre de la menor sufrió una crisis nerviosa producto del impacto emocional, mientras que en pocos minutos se congregaron vecinos y transeúntes en el lugar del accidente.

De acuerdo con fuentes oficiales, la niña fue trasladada al Instituto Materno Infantil para una evaluación médica más exhaustiva y permanece bajo observación preventiva.

En tanto, la conductora de la camioneta fue sometida al test de alcoholemia —que arrojó resultado negativo— y luego trasladada a la Comisaría Segunda, donde quedó demorada de manera preventiva hasta que se determine el carácter de las lesiones sufridas por la menor. Las actuaciones continúan bajo investigación judicial.