Detuvieron a un hombre por agredir a dos adultos mayores en Bariloche

Un hombre fue detenido este martes por la mañana en el oeste de San Carlos de Bariloche, específicamente en la calle De los Lagos al 13.000, a la altura del kilómetro 13 de la Avenida Bustillo. El sospechoso está siendo investigado por haber agredido físicamente a dos adultos mayores, de 71 y 74 años, en un hecho que habría ocurrido durante la madrugada en un domicilio de esa zona.

Las víctimas debieron trasladarse por sus propios medios al nosocomio local para recibir asistencia médica, tras presentar lesiones compatibles con un ataque violento.

Según las primeras informaciones, el agresor sería un familiar directo de los damnificados. Ante la gravedad de la situación, personal de la Subcomisaría 55 implementó un operativo de vigilancia en la vivienda, que permanecía bajo custodia policial desde que se tomó conocimiento del caso.

La detención se concretó cuando el investigado intentaba retirarse del inmueble. Por disposición judicial, el hombre fue interceptado por los efectivos y trasladado de inmediato a la unidad policial correspondiente.

En paralelo, y como parte de las medidas ordenadas por la fiscalía, se llevó a cabo una diligencia en la vivienda donde se presume que se desencadenó el violento episodio para asegurar la escena y avanzar con las pericias.

En el lugar trabajaron especialistas de la Policía Científica, quienes realizaron el levantamiento de rastros y recopilaron material probatorio clave para ser incorporado como evidencia en el legajo judicial.

El detenido permanece a disposición de la justicia mientras se evalúan los cargos a formular y se espera el parte médico definitivo sobre el estado de salud de los dos adultos mayores agredidos.