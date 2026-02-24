Secuestraron nueve armas y detuvieron a cuatro personas en un allanamiento en Bariloche

El allanamiento en Bariloche permitió secuestrar nueve armas de fuego y detener a cuatro personas.

Un importante operativo policial se realizó este lunes en Bariloche, donde efectivos de la Comisaría 28 secuestraron nueve armas de fuego y detuvieron a cuatro personas. La diligencia se llevó a cabo en un domicilio de calle Brown, en el marco de una causa por amenazas agravadas por el uso de armas y lesiones que investiga el Ministerio Público Fiscal.

Arsenal incautado

Durante el procedimiento, los uniformados decomisaron siete armas largas y dos armas cortas. El material fue puesto a disposición de la Policía Científica para su correspondiente peritaje.

En el lugar también se halló cartuchería de distintos calibres, que quedó bajo resguardo judicial.

Detenidos y verificación

Según se informó, uno de los detenidos tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia Federal. Además, los involucrados habrían intentado entorpecer el desarrollo del operativo.

Personal de la Planta de Verificación acudió al domicilio para inspeccionar varios vehículos detectados en el lugar. Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.