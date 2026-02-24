Atropelló a un peatón en Bariloche y deberá pagarle una cifra millonaria

Atropelló a un peatón en Bariloche y deberá indemnizarlo por una cifra multimillonaria



Un conductor que embistió a un transeúnte en una esquina céntrica de Bariloche y le produjo lesiones “gravísimas” en una pierna fue condenado por la Justicia Civil a indemnizarlo en una suma de casi 200 millones de pesos. El hecho ocurrió en octubre de 2022 y el mismo fallo señala que con los intereses corridos desde entonces el monto actualizado se eleva a 992,3 millones de pesos.

Además de quien iba al volante, Enrique Vargas, la obligación de abonar el resarcimiento involucró “en forma solidaria” al sindicato gastronómico, como titular del auto involucrado, un VW Surán, con alcance además sobre la aseguradora Paraná SA.

La sentencia fue emitida por el juez civil de primera instancia Mariano Castro y puede ser apelada. Un dato a considerar es que la víctima en supresentación inicial planteó un reclamo por 12,58 millones de pesos y la decisión judicial terminó por fijar un monto 16 veces mayor.

El siniestro se produjo en la esquina de San Martín y Pagano, a metros del Centro Cívico, y en un horario de intenso tránsito. El hombre que terminó atropellado intentaba cruzar San Martín de sur a norte, cuando fue alcanzado por Vargas al intentar un giro a la izquierda desde Pagano para ingresar a San Martín.

Según la denuncia el conductor iba “a alta velocidad” y le produjo al peatón arrollado la fractura del platillo tibial de la rodilla izquierda, más una lesión por rotura de ligamento cruzado anterior y lateral interno, lo cual requirió una compleja cirugía y varios días de internación.

El demandante sostuvo al realizar su presentación que padece “las consecuencias funestas del siniestro”, definidas como “una incapacidad de relevancia tanto física como psíquica, lo que le impide caminar con normalidad, además de carecer de fuerza y sufre una atrofia de relevancia en la pierna”,

Según las pericias médicas que no fueron refutadas, la víctima quedó con una incapacidad “permanente y definitiva” del 32%.

El juez no encontró culpa en la víctima

En su descargo Vargas y sus representantes letrados dijeron que la culpa había sido de la víctima, porque incumplió las reglas del peatón, obrando “con negligencia absoluta”, que no miró para ambos lados y que cruzó de forma “temeraria”.

El juez subrayó que esto último debía ser probado en el juicio y ningún testigo, ni pericias lo dieron como cierto. Tampoco aparecieron registros de cámaras que así lo demuestren.

“No habiéndose acreditado la culpa de la víctima, corresponde atribuirle la responsabilidad total del accidente al demandado Vargas”, sostuvo el magistrado.

En relación con el hecho se abrió también una causa penal por lesiones graves, en la cual Vargas se acogió a una suspensión de juicio a prueba, sometiéndose a la fijación de pautas de conducta “y el pago de una compensación de 300 mil pesos”.

En la instancia civil, en cambio, la valoración de los daños y perjuicios fue muy superior. El juez estimó el monto a pagar por parte del responsable de las lesiones a partir del ingreso declarado mensual de la víctima (4 millones de pesos) y le aplicó “la calculadora de indemnizaciones de la página oficial del Poder Judicial”.

Llegó así a la cifra de 198,9 millones, a las que sumó 500 mil pesos de daño moral, más 142.500 pesos por gastos de farmacia, consulta y asistencia médica. Desestimó el daño psicológico.

De ese modo llegó a la cifra de 199,5 millones de pesos. Al momento de mensurar los honorarios el juez dejó constancia de que “la base regulatoria asciende a la suma de 992.346.771,94 pesos, que surge de adicionar al capital de condena los intereses fijados en el punto 1 de la parte resolutiva”.