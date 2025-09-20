Una peña en Roca que promete música, danza y solidaridad: fiesta a beneficio del CePreC

La Asociación Española de Roca se prepara para vibrar con una peña folclórica muy especial el próximo sábado 4 de octubre. El encuentro reunirá música, danza y tradición, y lo recaudado será destinado al Centro de Prevención del Cáncer (CePreC).

Una propuesta cultural en Roca que mezcla tradición y ayuda

Durante la noche, el público podrá disfrutar de la actuación de artistas invitados que llenarán el escenario con sonidos y colores del folclore argentino.

Además, habrá servicio de buffet para quienes deseen acompañar el espectáculo. Las entradas anticipadas tendrán un costo de 8 mil pesos y en puerta saldrán 10 mil.

La cita será en las instalaciones de la Asociación Española, que abrirá sus puertas para recibir a la comunidad con un evento que busca unir entretenimiento con un fin solidario.

Lo recaudado será destinado al CePreC, institución dedicada a la prevención del cáncer.. Foto: Andrés Maripe

Según los organizadores, lo distintivo de esta peña es que todo lo recaudado será destinado a apoyar el trabajo que realiza CePreC, una institución dedicada a la prevención del cáncer.

Desde CePreC remarcaron la importancia de este tipo de eventos, ya que permiten financiar campañas de prevención y concientización en la región. La comunidad tendrá, así, una oportunidad de colaborar de manera directa mientras disfruta de una noche diferente.