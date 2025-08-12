Una por una, las obras de asfalto en las rutas de Neuquén: en Vaca Muerta, Confluencia, cordillera y norte neuquino

En Neuquén, hay obras de asfalto en las rutas provinciales. Según indicaron desde el Gobierno de Rolando Figueroa, hay un plan de pavimentación de más de 600 kilómetros «que representan el 50 por ciento de lo hecho en 70 años de historia». Señalaron que se hace con inversión pública, financiamiento externo, y en áreas como Vaca Muerta también con el aporte del sector privado. Aclararon que hay obras paralizadas por la veda climática. Una por una, cuáles son los sitios donde hay trabajos de conectividad vial y cuáles se pondrán pronto en marcha.

Obras de asfalto en rutas turísticas de Neuquén

Según informó el Gobierno de Neuquén, estas son las rutas con obras:

Ruta 65: desde Provincia informaron que con recursos gestionados a través de la UPEFE se dio continuidad a la pavimentación desde el empalme con la ruta nacional 40 hasta el puente sobre el río Minero, que permitirá vincular Villa Traful con Villa La Angostura a través de la mítica ruta de Siete Lagos. Indicaron que esta obra, que está detenida por veda climática, presenta un 43 por ciento de avance.

Ruta 23: Con financiamiento externo. Fue designada este año por la legislatura neuquina como ruta escénica por su valor paisajístico, ambiental y cultural. Por su extensión, la obra de pavimentación se dividió en cuatro tramos. El tramo 1, desde Pino Hachado hasta Litrán, registra 41,16% de avance; el tramo 2, de Litrán a Puesto Jara, tiene 36,51% y el tramo 3, que va desde Rahue hasta Pilo Lil, 16,39%. Los tres están actualmente en veda climática. En tanto, el cuarto que conecta el puente a la altura del Rahue con la localidad de Aluminé, de 16km, ya fue finalizado. Fue ejecutado por Vialidad provincial.

Ruta 21: comenzó hace un par de meses la obra de pavimentación del primer tramo entre Loncopué y El Huecú. Antes se concretó el asfalto sobre la ruta 39 que une Andacollo y Huinganco.

Las rutas de Vaca Muerta con obras de asfalto y duplicación

También detallaron las tareas sobre las rutas en la zona Confluencia y Vaca Muerta, y las que finalizaron:

Ruta 7: Desde Provincia comunicaron que había quedado inconclusa a fines de 2023 y se pudo renegociar el contrato con la empresa adjudicataria para retomar los trabajos. se activó la duplicación de calzada entre Centenario y Vista Alegre -que incluye la rotonda y un derivador- y también la repavimentación del tramo comprendido entre Añelo y Tratayén.

Agregaron que en la región está en plena ejecución, con un 85% de avance, el empalme de la ruta provincial 67, desde su vinculación con la autovía hasta el empalme con la ruta 51 y ya fue licitada la duplicación de calzada. Recordaron que se logró terminar en abril la repavimentación de la ruta 5 entre Añelo y Rincón de los Sauces.

Respecto del bypass de Añelo, precisaron que registra un 64% de avance y consiste en la pavimentación de las rutas provinciales 7 y 17. Esta iniciativa gubernamental se articula con otra, que están financiando las operadoras y refiere a la pavimentación de la ruta provincial N°8, desde la conexión con la ruta 7 -a la altura de San Patricio del Chañar- hasta la conexión con la ruta provincial N°17.

«Mediante este mismo sistema, de articulación con el sector privado, acaba de comenzar una obra emblemática que acortará sustancialmente el viaje desde el Alto Neuquén hacia la Confluencia: YPF inició esta semana los primeros 20 kilómetros de asfalto en la ruta provincial 7, en el sector conocido como Cortaderas. Este tramo de la obra tendrá un plazo de ejecución de 12 meses. En los próximos meses se licitarán los otros 70 kilómetros de la traza», describieron desde el Ejecutivo provincial.

Agregaron que se prevé repavimentar la Ruta 46, en el tramo de 81 kilómetros que va desde el empalme con la ruta nacional 40 hasta el empalme con la ruta provincial 24. La empresa Gas y Petróleo del Neuquén donó 2.800 toneladas de asfalto a tal fin.

Asfalto en algunas rutas de Neuquén, tras la veda climática

Por último, mencionaron las obras que están en trámite para comenzar en cuanto culmine la veda climática:

Ya se adjudicó la pavimentación de 18 kilómetros de la ruta provincial 43 desde Las Ovejas hasta Varvarco

13 kilómetros de la ruta provincial 11 desde la derivación hacia el paso fronterizo Icalma hasta Moquehue

Pavimentación de la ruta provincial 63 desde el empalme con la ruta nacional 40 hasta Villa Meliquina