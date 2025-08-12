Rolando Figueroa se reunió con Guillermo Francos para reclamar una «deuda» de Nación con Neuquén: «No peleamos por pelear»

En medio de la tensión abierta y las negociaciones aún latentes con los gobernadores, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mantuvo un encuentro con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. El neuquino arribó a la Casa Rosada cerca del mediodía con el objetivo de reclamar una «deuda» de la Nación con su provincia.

El encuentro entre el gobernador y el funcionario de Javier Milei se da en la previa al cierre de listas de cara a las elecciones de octubre. El Gobierno está retomando el diálogo con algunos representantes provinciales y este martes llegó el turno de Rolando Figueroa.

La deuda de Nación con Neuquén: qué dijo Rolando Figueroa

Previo a ingresar a la Casa Rosada, el gobernador neuquino oficializó el reclamo al Poder Ejecutivo. Según informaron en Noticias Argentinas, la misma gira en torno a una compensación que se eleva a 180 millones dólares a raíz de una deuda de Anses con la provincia en concepto de cajas previsionales.

Figueroa en declaraciones a Radio Mitre planteó: «Estamos hablando acerca de las distintas compensaciones de deuda que hemos firmado con el Gobierno Nacional. La provincia de Neuquén no tiene deuda con la Nación, entonces tenemos acreencia del ANSES y queremos hablar para ver de qué manera podemos llegar a poder lograr una compensación de esas deudas».

El gobernador señaló que llegó con la intención de lograr un acuerdo y contó: «Una de las sugerencias que traemos sobre la mesa es poder incluir la posibilidad de compensación con bienes del Estado Nacional en la provincia. Así que ese va a ser uno de los planteos y también siempre la voluntad de trabajar en concordancia con la posibilidad de construir una Argentina diferente».

También resaltó: «Nosotros no peleamos por pelear, peleamos por Neuquén, es decir, si alguna medida lo beneficia Neuquén la vamos a apoyar, si alguna lo perjudica no la apoyaremos».