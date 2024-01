Una vendedora ambulante de Neuquén denuncia que el municipio le prohíbe realizar su actividad

María Frutos es vecina y vendedora ambulante de Neuquén. La mujer denuncia que personal de la municipalidad se acercó al lugar donde tiene ubicado su puesto y le prohibieron vender sus productos. «Me rompieron todo mi lugar de trabajo» señaló.

La vendedora explicó que semanas atrás le habían pedido que se retire del lugar donde estaba ubicada. «Yo vendía huevos sobre la rotonda de Casimiro Gómez y autovía norte y vino personal de la municipalidad a decirme que me corra porque era peligroso estar ahí y me corrí», aseguró.

Por su parte, María explicó que ayer fue nuevamente el personal a pedirle que se vaya. «Ayer vinieron a pedirme que me vaya y yo de manera pacífica lo hice, hoy cuando volví, me doy cuenta que me rompieron todo el puesto», manifestó.

«No entiendo porque me destruyeron así las cosas, yo solamente quiero trabajar no pido nada más que eso, yo vivo de esto», señaló María en diálogo con RÍO NEGRO RADIO. Además, la vendedora explicó que primero se acercaron desde la subsecretaría de comercio al lugar y que hoy eran inspectores de la municipalidad.

«Vino la Policía de Parque Industrial a ayudarme y decirme que iban a tratar de coordinar una reunión con autoridades para que pueda tener el permiso correspondiente como vendedora. Yo no pido más que trabajar con mi puesto como hice siempre», concluyó María Frutos, vendedora ambulante de Neuquén.

Escuchá a María Frutos, en RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).