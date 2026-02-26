Uniendo Metas, el simulacro de Naciones Unidas, que pone en juego el pensamiento crítico de los adolescentes

Allá por 1994 la asociación Conciencia implementó en Argentina el simulacro del modelo de Naciones Unidas tal como se hacía en la Universidad de Harvard. Desde hace 32 años, el programa Uniendo Metas involucra a adolescentes del secundario de todo el país que ponen en juego habilidades claves como el pensamiento crítico, el debate, el respeto, la oralidad y la comunicación.

Bariloche es una de las 24 localidades de las 9 provincias que participan del programa. El año pasado la ciudad cordillerana registró 262 participantes no solo de Bariloche sino también de Villa La Angostura y Plottier, además de 27 docentes y 9 voluntarios.

Este año, las actividades inician en abril y se extiende hasta septiembre cuando comienza el encuentro más esperado. “Todos los años se tocan mismos temas de agenda internacional. Los estudiantes se preparan desde abril, cuando se lanza el programa y los profesores capacitan en el protocolo y la representación de los países”, explicó Josefina González Elizondo, presidenta de Conciencia Bariloche.

Aclaró que el desafío es que los estudiantes representen a otros países, otras culturas: “Hubo jóvenes que representaron a países árabes o a Israel y, más allá de lo que piensen, han tenido que aprender de esa cultura, para llevar esa voz a las Naciones Unidas”.

El año pasado los ejes temáticos incluyeron temas como los espacios digitales seguros y discursos de odio, salud mental, seguridad alimentaria en contextos de guerra, crisis climática, conflictos y comercio internacional, educación inclusiva para personas refugiadas y la trata de personas.

González Elizondo comentó que el año pasado, todos los jóvenes oriundos de La Angostura provenían de escuelas públicas, al igual que Plottier. En Bariloche, en cambio, se registró más participación de colegios privados.

El impacto pedagógico del programa

Un equipo de Conciencia realizó una encuesta digital y detectó que el programa tiene un fuerte impacto pedagógico a través de la motivación, oratoria, pensamiento crítico y orientación vocacional. El informe también arrojó que se requiere un mayor reconocimiento y compensación docente y estrategias para sostener la participación a lo largo del tiempo.

De los 220 docentes que completaron una encuesta digital , el 55% señaló no haber recibido compensaciones por su rol como docente acompañante, ya sea por parte de la institución educativa en la que trabaja o del Ministerio de Educación provincial. Solo el 32% indicó haber recibido algún tipo de compensación, siendo las modalidades más frecuentes los días compensatorios, la remuneración por horas extra de trabajo o, en algunas pocas provincias, puntaje docente.

“Este hallazgo resulta relevante para poner en valor el compromiso docente, dado que, en la mayoría de los casos, la responsabilidad de acompañar el programa es asumida principalmente por vocación, sin una retribución adicional más allá de la satisfacción vinculada a la mejora en el desarrollo de habilidades y conocimientos de los estudiantes”, indicaron desde la asociación.

González Elizondo resaltó que el programa “requiere un fuerte compromiso de los profesores. Por eso, hemos pedido al Ministerio de Educación de Río Negro que otorgue puntaje para los docentes que se suman. Se trata de un programa anual que recibe a jóvenes a partir de los 15 años entre abril y septiembre cuando se llega al modelo”. Acotó que muchas veces las reuniones son los fines de semana para estudiar y quienes participan del modelo nacional viajan a Buenos Aires.

El año pasado participaron 9.280 estudiantes de 532 escuelas del país (156 colegios, es decir el 29%, se sumaron por primera vez). Según la percepción de los docentes, el programa mejoró la oratoria y la capacidad argumentativa de los jóvenes participantes.

En tanto, el 84% de los estudiantes manifestó que su relación con el docente se fortaleció a partir de la participación en el programa. Un 76,7% de los jóvenes consideró “bastante útil” lo aprendido en Uniendo Metas para aplicar en su vida cotidiana y un 84% dijo sentirse más confiado para hablar en público tras participar. El programa fue la primera o segunda experiencia de exposición oral para el 39% de ellos.

Un 70% declaró que Uniendo Metas lo ayudó a definir su proyecto académico y un 87,7% proyectó estudiar en la universidad.

Experiencia inspiradora

González Elizondo contó que, desde el primer modelo en Bariloche en 1999 hasta ahora, muchos alumnos han continuado sus estudios en carreras como Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Abogacía. “Sucede que no es un programa de dos días sino que toma meses. Por eso, hay que resaltar el rol de los voluntarios que coordinan los grupos”, comentó.

Recordó que hay equipos que son reconocidos con la posibilidad de participar en el Modelo que se lleva a cabo en la Universidad de Buenos Aires. “No tiene costo, pero los chicos se deben hacer cargo de llegar a Buenos Aires y de la estadía. Eso complica muchas veces. La maravilla del programa es que los chicos comparten con jóvenes de otros lados”, indicó.

Nueve provincias forman parte de Uniendo Metas: Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.