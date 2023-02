Unter reclamó en las calles por la situación edilicia de la Escuela Primaria 95 de Roca

Ésta mañana en conferencia de prensa además de ratificar que si no hay arreglo de paritarias, el 27 de febrero no iniciarán las clases, Unter reclamó inversión para las escuelas. En el acto participaron padres de la Escuela Primaria N° 95 en reclamo por la situación edilicia del establecimiento.

Una multitud de docentes estuvo presente en la conferencia que se realizó en la vereda de la esquina San Juan y 25 de mayo dónde se encuentra la Escuela Primaria 95 en plena etapa de refacciones.

«Hoy estamos presentes diciendo que es imperioso que los establecimientos educativos estén en condiciones dignas de habilitabilidad para que podamos aprender y enseñar». Estas fueron las palabras con las que Patricia Ponce, secretaria adjunta de la Seccional Roca-Fiske, encabezó la conferencia.

Tras un año entero de reclamos por la «poca» información que recibían los padres respecto de los avances de refacción edilicia del establecimiento, este año el tema continúa en agenda. Esta vez, se exige que se termine con la obra de refacción porque en caso contrario los estudiantes no podrán asistir a la escuela.

«Clara es la muestra de la falta de inversión en políticas educativas lo que tenemos a nuestras espaldas. La escuela 95 es un claro ejemplo de lo poco que le importa la educación al sistema», denunció Patricia y agregó que los trabajadores pararon la obra en el 45% de la construcción por falta de pago.

Tras el anuncio de Arabela Carreras para realizar una inversión $697 millones para 12 obras escolares en Roca, Silvana Inostroza, Secretaria General de Unter, criticó que los fondos para la educación no sean sostenidos en el tiempo.

«Entendemos que la inversión en educación no puede depender de una campaña electoral. Debe ser real y sostenida en el tiempo para que no ocurra lo de la Escuela Primaria 95 y otros establecimientos de la provincia que se vienen abajo porque no tienen mantenimiento», reclamó la Inostroza.

Respecto a la presencia de los padres del establecimiento en el acto, la dirigente declaró que los «entristece que tengan que salir a reclamar escuelas en condiciones para los estudiantes». Por último, agregó que esto los compromete a estar con ellos en cada reclamo.

reclamamos por condiciones dignas para habitar cada una de las escuelas de nuestra proovincia. no es solo nuestro derecho como trabajadores sino también el de los estudiantes. habitar escuelas en condiciones dignas donde podamos llevar adelante nuestro trabajo de manera tranquila y segura.

Padres preocupados por el avance de la obra

En el marco de la jornada de lucha por parte de Unter, cuatro padres de la escuela dejaron sus tareas de lado para exponer su preocupación por el avance de las refacciones. Es que se acerca la fecha del inicio de clases y la obra está estancada.

«Pensamos que íbamos a estar en una situación parecida a esta pero para la inauguración de la escuela. Lamentablemente hoy estamos porque esta toda desarmada, demolida, las veredas levantadas», lamentó Pablo, papá de un estudiante.

En el lugar, Pablo aseguró que se encontraban para representar la preocupación de todos los padres que están expectantes para que sus hijos habiten los pasillos de la escuela histórica de Roca.

Por su parte, Gabriela, una mamá, aseguró que mantuvieron una reunión con la coordinadora y les aseguró «que iba todo bien» y que la obra la iban a entregar en el plazo estipulado porque los trabajadores no iban a parar. «Vemos que la escuela está como el año pasado. Otra vez tenemos que volver a lo mismo», expresó.

Abrazos simbólicos y numerosas marchas tuvieron que ocurrir para que Educación brindara una respuesta concreta. En ese momento mientras se realizaba la obra, los estudiantes se debieron repartir entre la escuela San Miguel (Stefenelli), Domingo Sabio e Instituto Adventista.

«Actualmente no tenemos información por parte del consejo de educación de cómo van las obras. Son rumores los que se escuchan pero esta a la vista de que no marcha», sentenció Pablo.

Además, una ex alumna de la escuela y mamá de dos niños expresó que en ese lugar «no solo hay sueños depositados sino que hay ganas de los padres» de llevar a sus hijos al establecimiento.

«Se ve cuáles son las prioridades de nuestro gobierno. Vemos publicidades pero la educación y la salud tienen que ser prioridad como dicen en sus campañas y no es reflejo de lo que hacen«, indicó.

Por último, Gabriela expresó que sigue pasando el tiempo y les continúan «tomando el pelo porque se destinaron muchos millones para la obra».

«Nos hicieron promesas y sentimos que nos toman el pelo. No nos vamos a quedar de brazos cruzados hasta que nos entreguen la escuela», concluyeron los padres de los estudiantes.