Precio de la nafta, dólares del FMI y la fórmula de la inflación: las claves del escenario económico 

El escenario económico argentino arranca la semana con la mirada puesta en la inflación, el precio de la nafta y los dólares del FMI. Aunque la baja internacional del petróleo generó expectativas de alivio, los precios en los surtidores locales no van a bajar en el corto plazo: la petrolera YPF mantendrá su estrategia de «buffer» para compensar los aumentos exponenciales que absorbió y no aplicó cuando el crudo superó los 115 dólares. En paralelo, mientras el Gobierno celebra un desembolso clave para engrosar las reservas, crece el debate por las mediciones obsoletas del Indec y la pérdida real del poder adquisitivo de cara al año electoral.

El periodista especializado en economía, Pablo Wende, desmenuzó este panorama en su columna en Río Negro Radio. Durante su intervención, trazó un mapa claro sobre cómo los conflictos geopolíticos, las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el termómetro social configuran los próximos meses de la gestión del Gobierno.

¿Baja la nafta? El «buffer» de YPF y el efecto internacional

El primer factor de impacto para la macroeconomía llega desde el exterior. Las avanzadas negociaciones entre Estados Unidos e Irán para liberar el Estrecho de Ormuz generaron una baja significativa en el valor internacional del crudo. El barril tipo Brent, que funciona como referencia para nuestro mercado, perforó la barrera de los 95 dólares. Esta baja automática le quita presión a la inflación mundial y frena la expectativa de una suba de tasas en Estados Unidos.

Sin embargo, Wende advirtió que este alivio internacional no se verá reflejado en una baja de precios en las estaciones de servicio de Argentina. Esto responde a la estrategia financiera liderada por el presidente de YPF, Horacio Marín, quien definió este mecanismo de contención tarifaria como un «buffer». Cuando el precio del petróleo superó la barrera de los 115 dólares a nivel internacional, la petrolera estatal decidió no aplicar aumentos exponenciales en el mercado local, absorbiendo gran parte de ese impacto para no castigar al consumidor.

Al no haber trasladado aquella fuerte suba a los surtidores en su momento, hoy se sostiene un atraso estimado del 10% en el precio local. En palabras del analista: «Hay un colchón en donde si baja el precio al Brent, o como es ahora 95 dólares, no te va a bajar el precio de la nafta porque no subió antes». El especialista precisó que, para que la nafta baje efectivamente en el país, habrá que esperar que el Brent rompa la barrera de los 90 dólares y vuelva a niveles cercanos a los 80.

Dólares del FMI y reservas récord: el impacto en el Banco Central

En el frente financiero, las noticias le dan oxígeno al Gobierno. La aprobación del directorio del FMI asegura un desembolso inminente de 1.000 millones de dólares para la Argentina. Con este ingreso, el Banco Central superará los 47.000 millones de dólares en reservas brutas, alcanzando el pico máximo desde que asumió la actual presidencia.

Wende destacó que el FMI elogió los esfuerzos de la administración nacional: valoró el superávit fiscal, las medidas de desregulación y el hecho de que el Banco Central logró acumular el 70% de las divisas que compró durante el 2026.

No obstante, el reporte del staff técnico incluyó alertas significativas de cara al futuro. El organismo internacional advirtió sobre los peligros que la incertidumbre preelectoral podría generar en el mercado cambiario y se mostró preocupado por la pérdida del poder adquisitivo en los sectores de menores recursos. Además, según relató el periodista, el documento hace mención al impacto institucional que tiene en la opinión pública la percepción de corrupción ligada al avance del «Caso Libra».

Inflación e INDEC: la presión del FMI para cambiar la fórmula de medición

El último eje del análisis se centró en la tensión que existe entre las estadísticas oficiales y la realidad del bolsillo, un punto donde se suma la presión internacional. Según reveló Wende, el propio FMI le exige al Gobierno que modifique la fórmula con la que se mide la inflación. Aunque existía el compromiso de implementar la nueva métrica en enero, el Ejecutivo optó por frenar la actualización de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para evitar que los nuevos números dieran más altos, una decisión que precipitó en su momento la renuncia de Marco Lavagna.

Para Wende, sostener la medición actual genera distorsiones severas. El analista criticó los parámetros obsoletos del instituto: «Hoy tenés un montón de datos dentro de la medición de inflación que ya son viejos, que están mal ponderados. Hay muy poca ponderación de los nuevos servicios de streaming por ejemplo, y todavía aparece el videoclub».

Esta desconexión tiene un reflejo directo en las encuestas de opinión pública. Citando un relevamiento de la consultora Centrix, Wende indicó que el 85% de las personas siente que su salario pierde constantemente contra la inflación, mientras que el 70% asegura que los datos publicados por el INDEC no reflejan la verdadera variación de precios que sufren en la vida cotidiana.

De cara al futuro del modelo económico, el especialista concluyó que cualquier cambio profundo, como la modernización del sistema del INDEC o la salida total del cepo cambiario, recién entraría en agenda si el oficialismo logra garantizar su continuidad en las urnas.

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