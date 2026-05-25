Calendario ANSES junio 2026: fechas y detalles del aguinaldo y cobros según DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el esquema técnico de acreditaciones para junio 2026, a través de un informe de su Dirección General de Finanzas. Esta emisión previsional adquiere una relevancia central para la economía familiar, dado que incluye de manera integrada la primera cuota del aguinaldo del año.

Para garantizar una atención eficiente y evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias y terminales de cajeros automáticos, el organismo previsional diagramó su calendario de pagos de ANSES estructurado en veinte grupos diferenciados, ordenados rigurosamente por el último dígito del Documento Nacional de Identidad o DNI de cada titular.

Pensiones No Contributivas junio 2026: las primeras fechas confirmadas en el calendario de pagos de ANSES

El tramo de apertura del operativo mensual de junio 2026, diseñado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, estará destinado en forma exclusiva a las Pensiones No Contributivas: para agilizar el sistema de transferencias directas, la liquidación de las PNC agrupará a dos terminaciones de documento por cada jornada hábil, quedando establecido bajo el siguiente ordenamiento:

Documentos terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio 2026.

Documentos terminados en 2 y 3: martes 9 de junio 2026.

Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio 2026.

Documentos terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio 2026.

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio 2026.

Cabe recordar que en las provincias de Río Negro, Neuquén y el resto de la Patagonia, los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas perciben en sus cuentas el plus del 40% por Zona Austral, concepto que incrementa la base del haber y que también impactará de forma proporcional en el valor final del medio aguinaldo depositado automáticamente.

Junio 2026: jubilaciones que no superan el mínimo en el calendario de pagos de ANSES

El segundo bloque de cobros, regulado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, comprende a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), quienes perciben el haber básico.

Debido al volumen de este sector, la acreditación de haberes y el medio aguinaldo se realizará a razón de una única terminación de DNI por jornada, esquema que sufrirá modificaciones y corrimientos a mitad de mes debido a los feriados nacionales previstos en junio 2026:

Documentos terminados en 0: lunes 8 de junio 2026.

Documentos terminados en 1: martes 9 de junio 2026.

Documentos terminados en 2: miércoles 10 de junio 2026.

Documentos terminados en 3: jueves 11 de junio 2026.

Documentos terminados en 4: viernes 12 de junio 2026.

Documentos terminados en 5: martes 16 de junio 2026 (luego del fin de semana largo).

Documentos terminados en 6: miércoles 17 de junio 2026.

Documentos terminados en 7: jueves 18 de junio 2026.

Documentos terminados en 8: viernes 19 de junio 2026.

Documentos terminados en 9: lunes 22 de junio 2026.

Junio 2026: haberes superiores y fecha límite de vigencia en el calendario de pagos de ANSES

El segmento de cierre, establecido por la Administración Nacional de la Seguridad Social, reúne a los jubilados y pensionados del SIPA con ingresos más elevados: las transferencias bancarias para las escalas superiores se completarán durante la última semana del mes, agrupando nuevamente dos números de documento por cada fecha del calendario oficial:

Documentos terminados en 0 y 1: martes 23 de junio 2026.

Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio 2026.

Documentos terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio 2026.

Documentos terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio 2026.

Documentos terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio 2026.

Un dato que la Dirección General de Finanzas determinó de forma explícita es el plazo de caducidad de las Órdenes de Pago Previsional (OPP) y los Comprobantes de Pago, correspondientes a esta campaña de junio 2026.

El dictamen fijó el 10 de julio 2026 como la fecha límite definitiva para retirar los fondos por ventanilla. Ante cualquier duda o para constatar el desglose de conceptos (haber con aumento del 2,6%, bono e importe neto del aguinaldo), los usuarios pueden ingresar de manera no presencial a la plataforma virtual Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para auditar sus recibos digitales de forma segura antes de trasladarse a los centros de cobro.