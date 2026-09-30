Urdimbres cumple 10 años: la revista que hace que la investigación estudiantil salga del aula

Urdimbres cumple una década dando espacio a las investigaciones realizadas por estudiantes de los institutos de formación docente de Río Negro.

Una investigación puede empezar en una consigna, crecer entre libros, apuntes y horas de lectura y, al final, encontrar lectores mucho más allá del aula donde fue escrita. Rescatarlos fue una de las ideas que impulsó el nacimiento de Urdimbres en el Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de Villa Regina. Diez años después, la revista llega a su décimo número con una edición especial dedicada a la Literatura Latinoamericana, elaborada íntegramente por estudiantes avanzados del Profesorado de Lengua y Literatura.

La historia comenzó a fines de 2016, cuando dos docentes del IFDC Villa Regina empezaron a pensar el proyecto. En 2017 se conformó una comisión editorial que incorporó a estudiantes del Profesorado de Lengua y Literatura y, con el tiempo, la propuesta creció hasta convertirse en un espacio provincial. Hoy la revista lleva publicados 60 artículos, acompañados por las ilustraciones de 11 artistas patagónicos, distribuidos en diez números y un dossier especial sobre la Historia de la Educación Superior en Villa Regina.

Pero detrás de esos números hay algo que para Mario García Stipancich, integrante del proyecto editorial, tiene mucho más peso: la posibilidad de que los estudiantes puedan hacer circular lo que investigaron. “Lo más importante es lograr la participación, mediante la escritura, de muchos estudiantes de los distintos profesorados y de distintos institutos de formación docente de la provincia”, explica. Y lo cuenta desde una perspectiva que atraviesa toda la historia de Urdimbres: esos trabajos que habitualmente “se socializan solo al interior de las cátedras” encuentran en la revista otro destino.

El décimo número de Urdimbres vuelve a sus raíces con investigaciones sobre literatura latinoamericana realizadas por estudiantes del IFDC Villa Regina.

“En la revista publicamos trabajos escritos por estudiantes, en el contexto de materias específicas o de talleres de las carreras que cursan y visados por sus docentes”, señala. La convocatoria creció con los años y alcanzó a estudiantes de los IFDC de Villa Regina, Río Colorado, General Roca, Luis Beltrán, San Antonio Oeste y Bariloche. Son investigaciones vinculadas con educación, ciencias sociales y humanas que, para quienes las escriben, además de ser una experiencia de escritura, representan un primer acercamiento concreto al mundo de la investigación y de la publicación académica.

“Ver esa llegada a la instancia en la que el estudiante puede publicar lo tomamos también como un incentivo a la investigación por parte de los estudiantes. Y realmente se entusiasman en mandar sus artículos, sus textos, por querer participar de la revista”, cuenta García Stipancich.

La revista, además, encontró otra forma de construir identidad. “En cada número tenemos como invitado a un artista patagónico de artes visuales de la región”, cuenta. García Stipancich habla también de las imágenes generadas con inteligencia artificial y de una estética que, a su entender, puede volverse cada vez más homogénea. Frente a eso, Urdimbres busca sostener la autoría y el trabajo detrás de una obra. “Si hablamos en términos de resistencia, un poco Urdimbres trata de aportar a esa resistencia cultural, de decir: hay un trabajo humano y hay una autoría de artistas plásticos, de buenos artistas”, sostiene.

La revista académica nació en Villa Regina y durante diez años convirtió investigaciones de estudiantes en publicaciones que llegaron a nuevos lectores.

Por eso también existe un trabajo minucioso detrás de cada imagen que aparece en la revista. “Tratamos de hacer siempre un trabajo muy cuidadoso respecto de las obras de los artistas, siempre con mucho feedback con ellos, para que también sientan que su obra queda bien representada en la revista. Para nosotros, que la revista tenga una presentación lo más profesional y cuidadosa posible, tanto respecto de los textos como de las obras de arte, es una cuestión muy importante”, agrega.

Durante estos diez años, Urdimbres también construyó una trayectoria que trascendió el propio instituto. La comisión editorial fue incorporando docentes, graduados y graduadas, jubilados y jubiladas y personas externas a la institución. El proyecto comenzó como un Espacio de Definición Institucional y luego se transformó en un Proyecto de Extensión. El año pasado, además, recibió una declaración de interés cultural y artístico de la Legislatura de Río Negro.

El reconocimiento llegó en el mismo período en que la revista publicó un dossier sobre la historia de la educación superior en Villa Regina, vinculado con dos aniversarios: los 100 años de la ciudad y los 50 años del Instituto de Formación Docente en el que nació. “Fue una alegría muy grande”, recuerda García Stipancich.

Urdimbres vuelve a sus raíces

Para celebrar la trayectoria, el número 10 recupera aquella primera mirada y reúne nuevamente investigaciones realizadas desde el campo de la Lengua y la Literatura, esta vez centradas específicamente en autores y obras de la literatura latinoamericana. “Este número 10 es un especial dedicado a la literatura latinoamericana que, en parte, también es para nosotros como una vuelta a las raíces”, cuenta García Stipancich.

La edición aniversario está integrada íntegramente por artículos elaborados por estudiantes avanzados del Profesorado de Lengua y Literatura del IFDC Villa Regina. La coordinación estuvo a cargo de la doctora Anice Illu, docente de Literatura Latinoamericana.

Estudiantes de distintos profesorados de Río Negro encontraron en Urdimbres un espacio para publicar y compartir sus investigaciones.

La celebración de estos diez años será el lunes 5 de octubre, de 10.30 a 12.30, en el Aula 6 del instituto, en una jornada abierta a estudiantes, docentes y a toda la comunidad educativa. Habrá un panel en el que quienes publican en este nuevo número podrán contar sus investigaciones, hablar sobre los temas que eligieron y compartir qué significó para ellos atravesar el proceso de escribir, investigar y finalmente ver sus trabajos publicados. También habrá una muestra para recorrer estos diez años a través de las portadas y los afiches que acompañaron cada edición.

“Gracias a todas las personas involucradas en este proyecto: estudiantes, docentes, estudiantes que se convirtieron en docentes sobre la marcha y a la comunidad educativa de los Institutos de Formación Docente Continua de Río Negro que nos alienta a seguir”, expresaron desde Urdimbres.

Diez años después, la revista mira todo lo recorrido y reconoce allí las primeras huellas: estudiantes que investigaron, docentes que acompañaron, artistas que pusieron imágenes, lectores que encontraron esos trabajos y una publicación que logró que muchas de esas voces no quedaran solamente dentro de un aula.