Vaca Muerta volvió a temblar: en menos de 24 horas, registraron dos sismos cerca de Añelo

El fenómenos de los sismos volvió a hacerse presente en Vaca Muerta: la localidad de Añelo, centro clave de la actividad hidrocarburífera en la provincia, registró dos temblores en menos de 24 horas entre el lunes y la madrugada de este martes.

Según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), los sismos se registraron en cercanías de la localidad y si bien no fueron de alta magnitud, se suman a una serie de eventos que han vuelto a poner en el centro del debate la relación entre el fracking y la sismicidad en la región.

El primer sismo se registró el lunes cerca de las 14.30. Su magnitud fue de 3.7 en la escala de Richter y se registró a una profundidad de 7 kilómetros.

Respecto al epicentro detallaron que se ubicó a 95 km al NO de Neuquén; 98 km al SO de 25 de Mayo; 133 km al NO de Gral Roca -38.172 (lat) -68.691 (long).

Segundo sismo cerca de Añelo

El segundo sismo se registró durante la madrugada de este martes, cerca de las 3:23. El temblor fue de una magnitud de 3 y registró una profundidad de 10 km.

Los epicentros fueron localizados en zonas aledañas a los principales yacimientos petroleros: 89 km al N de Neuquén; 96 km al SO de 25 de Mayo; 127 km al NO de Gral Roca -38.212 (lat) -68.637 (long).

Sismos en Vaca Muerta

Desde el Observatorio de Sismicidad Inducida (OSI) han señalado que este tipo de eventos, especialmente en zonas de baja sismicidad natural como la patagonia extra-andina, están directamente relacionados con la actividad de fractura hidráulica.

La institución ha advertido que el año 2025 podría convertirse en un récord en cuanto a la cantidad de sismos registrados en la provincia, lo que subraya la necesidad de una regulación más estricta de las operaciones petroleras.