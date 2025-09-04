ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Sismo en Vaca Muerta este jueves de magnitud 2,5 en cercanías de Añelo

El temblor lo reportó esta madrugada el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

Redacción

Por Redacción

Nuevo sismo en cercanías de Añelo. Foto: Archivo Florencia Salto.

Nuevo sismo en cercanías de Añelo. Foto: Archivo Florencia Salto.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) reportó un temblor este jueves por la madrugada en la zona de Vaca Muerta. Fue en cercanías de Añelo.

El Inpres detalló que el sismo fue de magnitud 2,5 y que fue a 22 kilómetros de profundidad. Se registró a las 2:38 de esta madrugada.

Otros sismos este jueves en Salta, San Juan, Jujuy y Catamarca

Los otros temblores que se reportaron este jueves hasta mitad mañana fueron en Salta, San Juan, Jujuy y Catamarca.

En el caso de Vaca Muerta, uno de los últimos registros fue el 27 de agosto. En esa ocasión fue de magnitud 2,9, en cercanías de Añelo.  Fue a 9 kilómetros de profundidad.


Temas

Neuquén

Sismo

Vaca Muerta

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) reportó un temblor este jueves por la madrugada en la zona de Vaca Muerta. Fue en cercanías de Añelo.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios