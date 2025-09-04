Sismo en Vaca Muerta este jueves de magnitud 2,5 en cercanías de Añelo

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) reportó un temblor este jueves por la madrugada en la zona de Vaca Muerta. Fue en cercanías de Añelo.

El Inpres detalló que el sismo fue de magnitud 2,5 y que fue a 22 kilómetros de profundidad. Se registró a las 2:38 de esta madrugada.

Otros sismos este jueves en Salta, San Juan, Jujuy y Catamarca

Los otros temblores que se reportaron este jueves hasta mitad mañana fueron en Salta, San Juan, Jujuy y Catamarca.

En el caso de Vaca Muerta, uno de los últimos registros fue el 27 de agosto. En esa ocasión fue de magnitud 2,9, en cercanías de Añelo. Fue a 9 kilómetros de profundidad.