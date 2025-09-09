Rutas afectadas por la alerta por nieve y lluvias este martes en Río Negro y Neuquén

En medio de intensas nevadas, desde Vialidad Nacional pidieron transitar con extrema precaución en la zonas altas de la Ruta 40, entre Bariloche y El Bolsón. «Tramos con baja adherencia por acumulación de nieve sobre la calzada», señalaron desde el organismo. Hay una alerta vigente este martes del Servicio Meteorológico Nacional para la cordillera de Neuquén y Río Negro.

Ruta 40 con nieve y otros caminos bajo alerta

Desde Vialidad comunicaron que hay equipos trabajando sobre Ruta 40. «Las nevadas continuarán durante todo el día con diferentes intensidades en la zona cordillerana, por lo que se recuerda que la portación de cadenas es obligatoria para circular por las rutas nacionales de la línea sur y oeste de la provincia».

Enfatizaron que se transite «a velocidad precautoria, respetar los espacios de adelantamiento y verificar que todos los ocupantes del vehículo llevar correctamente colocado el cinturón de seguridad».

Las rutas 23, 82, 237, otros de los caminos que también están en las áreas bajo alerta.

Desde Protección Civil de Río Negro advirtieron a la población por las condiciones de este martes.

Empalme de la Ruta 237 con la Ruta 40. Foto: Gentileza.

Cerrado un paso de Neuquén a Chile por nieve

Por otro lado, las condiciones del tiempo también afectaron uno de los pasos a Chile. Se trata del cruce Pino Hachado, que está intransitable. Desde Vialidad Nacional comunicaron que presenta «calzada con hielo y nieve».

Además, que hay fuertes ráfagas de viento.

En tanto, Cardenal Samoré, otro de los pasos fronterizos de Neuquén a Chile está «transitable con extrema precaución».

Mapa SMN.

Alerta por lluvias y nieve: recomendaciones del parque Lanín

Desde el Parque Nacional Lanín (PNL) comunicaron que hay alerta naranja por lluvias y nevadas para este martes 9 de septiembre.

«Los diferentes senderos y áreas de uso público están insertos y expuestos a los procesos naturales propios de los ambientes de un Parque Nacional. La caída de ramas, árboles y piedras es frecuente. Por ello es importante evitar actividades al aire libre mientras haya vigente una alerta meteorológica», comunicaron desde el PNL.

Enumeraron algunas recomendaciones:

Informarse en el Servicio Meteorológico Nacional sobre pronósticos y estados de alerta,

Informarse en Vialidad Nacional el estado de rutas nacionales, provinciales, y caminos.

Mantenerse informado por las autoridades.

Ante un fuerte temporal de nieve, no salir y en caso de estar circulando, permanecer en el vehículo. No intentar caminar a la intemperie.

Recordar que en las áreas boscosas, tanto en las sendas de trekking y bicicleta como en los caminos vehiculares, la caída de piedras, ramas y árboles es frecuente.

Evitar navegar. Infórmese en Prefectura Naval Argentina al 106, antes de realizar una salida.