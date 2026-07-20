Vacaciones de invierno: el Museo del Agua de Viedma ofrece jornadas gratuitas para aprender jugando

El Museo Tecnológico del Agua y el Suelo, ubicado en Viedma, abrirá sus puertas este 22 y 23 de julio, de 11 a 17, durante dos jornadas gratuitas con actividades pensadas para el aprendizaje interactivo a través de juegos.

La propuesta incluye recorridos guiados, charlas y actividades recreativas como la creación colaborativa de un mural y espacios artísticos vinculados a la educación ambiental.

Habrá recorridos y charlas para conocer el agua, su tratamiento y el riego

El cronograma ofrecido por el Museo Osvaldo Casamiquela incluirá dos jornadas a desarrollarse en el primer piso de la Manzana Histórica de Viedma, ubicada en Colón 498.

Allí, los inscriptos podrán participar de los distintos recorridos de 11:30 a 16:30, donde habrá experiencias participativas y charlas sobre la cuenca del río Negro, el proceso de potabilización y todo lo relacionado con el riego y su gestión.

Museo del agua y el suelo ubicado en la Manzana Histórica de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa

Además, se podrán apreciar las exposiciones permanentes, que tienen que ver con las características del agua, sus modos de obtención y su cuidado.

La actividad está orientada principalmente a niñas y niños de entre 4 y 12 años, aunque también pueden participar familias, estudiantes, docentes y público en general.

El ingreso es gratuito, pero requiere inscripción previa para organizar los grupos, que este año contarán con la participación de Aguas Rionegrinas, quienes brindarán una charla especial sobre el proceso de producción y distribución del agua potable, desde su captación hasta su llegada a los hogares.

Una por una: cronograma de actividades

Miércoles 22 de julio

11.30 a 12.00 | La cuenca del río Negro

12.15 a 12.45 | Agua potable

15.00 a 15.30 | Sistema de riego

15.30 a 16.00 | Agua potable

16.00 a 16.30 | Agua subterránea

Jueves 23 de julio