Vacaciones de invierno: «Rutas Paiasas», el clow se impone con una nueva modalidad

Recorrer el mundo del clown será toda una experiencia que no podés dejar pasar este fin de semana. La invitación viene de «Rutas Paiasas», la varieté de clown del Alto Valle de Río Negro y Neuquén que te invita a participar de una obra donde todas las historias transcurren no solo a través de una nariz roja, sino también mediante una linda propuesta para aprender otras cosas. Y como plus, habrá invitados internacionales.

«Rutas Paiasas» se subirá a escena el próximo sábado, 13 de julio, a las 16 en El Andén, ubicado en calle Fernández Oro 477 de la ciudad de Cipolletti. La entrada es a «galera consciente». Ya te contaremos sobre esta propuesta. El domingo 14 de julio, repetirán función a las 17 en El Biombo, Rodhe 1.454 de Roca. En esta oportunidad la entrada tienen un valor de 5.000 pesos. Pero hay más, hay una promo: compras cuatro entradas y pagas solo tres. Se pueden reservar previamente comunicándose al 299-5828697.

La magia del clown invita a las niñeces e infancias a recorrer junto a ellos una infinidad de personajes que no solo son pura risa, sino que también les mostrarán que hay otras realidades más allá de sus ojitos.

Rayén Calfú es una de las artistas que integran el elenco de «Rutas Paiasas» y es quien cuenta por dónde vos van a llevar. Cuando se sube a escena Katrina, la de la esquina, se transforma en una mujer particular que transita por los caminos del feminismo, «pero siempre teniendo en cuenta el lenguaje que se utiliza porque no pierde de vista que está frente a un público infantil», explicó Rayén.

Tiempo después será el turno de una divertida adivinadora que no tiene dudas cuando le preguntan sobre lo que pasará mañana. ¿Sabrá los números que saldrán mañana en la lotería? Y si se le pregunta sobre el próximo campeón de la copa américa, ¿lo podrá adelantar? Habrá que visitar la función para saberlo.

En el medio de la función se colará una hermosa linyera que recorre a diario las calles de su ciudad recolectando cosas de la basura que le puedan servir para luego reciclarlas y transformarlas en maravillas. ¿De qué es capaz de hacer? Pues a ver la obra. Y Si estos personajes están muy estresados por la vorágine del mundo moderno aparece ella.

Ella es una armonizadora de energías. Entre palabras tranquilas, rituales de humo y actitud positiva podrá en línea a todos los planetas. Y en el medio estarán los malabaristas, que por esta vez y única vez, serán invitados de lujo. Se trata de Edlanes Valeria que trae los colores de Colombia y de Lucas Mariz que viene con el calorcito que tanto nos hace falta en estos días, desde las tierras del Brasil.

La encargada de ir hilando con paciencia de tejedora, será la presentadora, que unirá cada personaje con el otro y con el que viene, sin perder de vista al que se escondió detrás del telón. El elenco está integrado por artistas de Roca, Villa Regina y Neuquén que se unieron en esta propuesta y que en tiempos de crisis diseñaron una nueva modalidad para el pago de las entradas.

¿De qué se trata? Pues, de la galera consciente. Es como el viejo teatro a la gorra, pero que en estos tiempos de crisis en los que el mango no alcanza, se resignifica. Tiene que ver con que no existe un precio defino a pagar para ver el espectáculo, cada asistente puede aportar lo que puede y lo que quiere pero que sea a conciencia de lo que significa cada billete. «No esperamos fortunas, pero tampoco que nos dejen 10 pesos», explicó Rayén.