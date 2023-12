«Valle Rojo»: la historia de Vale Benítez, autora del cóctel que promocionará Campari Academy

Desde el valle y las tierras productivas, Valentina Benítez forjó su camino en el mundo de la coctelería de Roca. Su viaje comenzó en pandemia, entre cursos y mucho entusiasmo, aquella joven que pasó por ferias gastronómicas, hoy es parte del mundo de la coctelería y gastronomía local. Tras sus últimas creaciones y su creciente visibilidad en redes, la distinguida academia de Campari tocó su puerta o «pasó por su barra». Conocé su historia, un viaje motorizado por pasión, los sabores, aromas y su «toque» en el emocionante universo de los cócteles.

«Siempre me gustó mezclar y probar nuevos sabores», comenzó a definirse Valentina. Arrancó con cursos en el bar Nacional de Roca y gracias a su profesor, Danilo Casalini, inició su travesía en el arte de la coctelería.

Las ferias gastronómicas de la región fueron sus primeros escenarios y un carro de coctelería en Allen se convirtió en su primer lienzo. «Mi papá fue uno de los primeros que me acompañó«, recordó con una sonrisa, rememorando esos días en que su coctelera tenía más de nerviosismo y recetas anotadas, que bebidas en movimiento.

Valentina Benítez, la bartender de Roca, no solo llena copas y vasos trago largo, sino que también rompe sus barreras o prejuicios. Foto Juan Thomes.

«Comencé en una feria de Allen. Al principio era identificada como ‘la chica que prepara tragos en un carrito’ y la gente me empezó a elegir. Eso me abrió puertas y empecé a hacer eventos privados, cumpleaños, bodas, etc«, detalló.

Esa conexión con la gente se volvió su sello distintivo. Más allá de servir tragos, Valentina entendió que la coctelería es un servicio y debe vivirse como una experiencia.

Después de un año en ferias y eventos privados, recibió una propuesta laboral que cambiaría su trayectoria. Camilo García, dueño de «Piltri Alto Valle», le dio la libertad creativa y ella portó su propia bandera. «Me dijeron, ‘crea lo que quieras, la barra es tuya’ y ahí arranqué«, aseguró.

Reconocerse como «bartender» no fue fácil, advirtió, pero el cariño de los clientes y el respaldo de sus creaciones la fueron fortaleciendo. «Me hace creer que voy por el camino correcto», lanzó tímidamente, Valentina, todavía invadida por la emoción.

Foto Juan Thomes.

La pandemia, paradójicamente, fue el macerador de su iniciativa. En medio de días oscuros y tristes de cuarentena, decidió hacer un curso de coctelería para darle un giro a su vida. Y lo que comenzó como una herramienta para «ganar unos pesos» se transformó en su vocación y profesión. Como si la coctelería no solo llenara su vida de sabores, sino también de oportunidades.

«Me gustaba mucho crear en mi casa o en una previa. En mis juntadas con amigas, nos poníamos a mezclar algunas bebidas y, de repente, me salían cosas ricas. Y así que dije ‘bueno, porqué no hacer un curso de coctelería‘», aseguró.

La propuesta de la bartender contiene medidas de Campari, gin, almíbar de canela, sidra y el secreto jugo de manzana. Foto Juan Thomes.

Recordó esos días en que tenía otro trabajo y sus tareas no se correspondían en nada con su dedicación actual. Pasó de trabajar en un corralón de obras a estar viernes, sábado y domingo preparando cócteles en eventos. «Era un desgaste que no te puedo explicar, pero era lo que más me gustaba», confió.

En ese camino, Valentina consideró que su familia y amigos fueron su constante apoyo, aunque no todos terminaban de comprender su dedicación nocturna. Sin embargo, la pérdida de cercanía con sus seres queridos por el cambio de ritmo cotidiano no detuvo su ascenso.

«Te vi feliz con una coctelera en la mano y yo quiero trabajar con alguien así», le dijeron a Valentina en su primera oferta laboral en Roca. Foto Juan Thomes.

«A muchos los he perdido en el camino, porque esta realidad de trabajar de noche es ir en contra del ritmo normal de la gente. Hace que no los puedas ver y que no te puedas juntar», se sinceró.

Valentina y el llamado de Campari Academy: «Valle Rojo», será uno de los cuatro cócteles que publicitará la marca esta navidad

«Valle Rojo», casi una alegoría a uno de los atractivos de la zona protegida de Paso Córdoba, en Roca. Foto Juan Thomes.

La convocatoria de Campari Academy la tomó por sorpresa. «¿Por qué yo?», es algo que todavía se pregunta y repregunta. Lo que no se atrevió a reconocer fue que el talento y la representación del Alto Valle en el mundo de la coctelería nacional no pasaron desapercibidos.

«Un día, me escribe una chica desde las redes de Campari Academy y me dice ‘te aviso que quedaste seleccionada junto a otros bartenders para crear un cóctel de fin de año con el que brindarías en estas fiestas'», dijo sorprendida.

«La coctelería es lo que más amo en la vida», aseguró Valentina. Foto Juan Thomes.

Es que no caía en la realidad. Al principio, «la idea de que exista esa convocatoria, yo la pensaba como una posibilidad que se les brindaba a bartenders emergentes, que recién están arrancando». Y no, no fue así.

«Cuando me pasan los nombres de los otros tres bartenders, me di cuenta que estaba seleccionada con colegas que son una masa. Gente muy zarpada de Corrientes, Jujuy y Bariloche», lanzó con entusiasmo, aunque manteniendo incredulidad. «Se me llenó el corazón de orgullo», cerró.

Así comenzó a nacer y gestarse «Valle Rojo». Casi como una alegoría uno de los mayores atractivos de la zona del Área Natural Protegida de Paso Córdoba, el Valle de la Luna Rojo, con el que comparte sus colores y tonalidades, no es solo un cóctel; es la culminación de un viaje lleno de metas, desafíos, triunfos y, también, de algunas derrotas.

Contiene, desde su creatividad y la utilización de productos autóctonos, el jugo de la manzana como corazón del cóctel para reflejar la identidad de la región. Además, combina el emblemático Campari, Gin, almíbar de canela, sidra y una ramita de romero.

«Para mí, es un gran logro sobre todo por decir bueno ‘algo pasa también acá en en el Alto Valle’ o en lugares que no son Buenos Aires y/o Córdoba, hay movida, hay gente que está activa y eso está bueno. Es gratificante que lo valoren desde lugares tan grandes o compañías tan prestigiosas como Campari«, aseveró.

El cóctel «Valle Rojo» es su regalo para iluminar tus noches festivas en Roca. Foto Juan Thomes.

Valentina, a pesar de haber experimentado la pérdida de tiempos entre las noches sin dormir y los obstáculos del mundo «aun machista» de la gastronomía, siempre se mantiene surfeando la ola.

Volviendo a su cóctel, ahora en la carta de Piltri Alto Valle, buscará ser tributo de ese «detallismo» y exigencia que la caracteriza, pero también ser reflejo de perseverancia y pasión.

La satisfacción de Valentina al ver su cóctel en la carta es la recompensa a años de esfuerzo. Foto Juan Thomes.

Esta opción para el brindis navideño se presenta como una joya del Valle, con sidra y jugo de manzana, dulce y refrescante. «¿Hay edad para brindar con este cóctel?», le preguntamos desde RÍO NEGRO, y ella cazó rápido el guante y consideró que no. Estará destinada a quienes aprecian los sabores simples y complejos del mundo de los tragos de autora.

«Si te gusta tomar y sabes disfrutar sabores y combinaciones, te va a gustar», aseguró con confianza.

De qué se trata Campari Academy: la plataforma de gratuita que busca aportar herramientas para la coctelería

En estos últimos meses, Campari Group lanzó en Argentina su innovadora Campari Academy. Se trata de una plataforma de acceso libre diseñada para potenciar las habilidades de bartenders y amantes de la coctelería.

Con un enfoque en el conocimiento global de la industria, esta iniciativa ofrece herramientas avanzadas, educación especializada y datos sobre las últimas tendencias en mixología.

A diferencia de otras plataformas, «Campari Academy va más allá de las nociones básicas, proporcionando contenidos de vanguardia, técnicas de mixología avanzada, exploración de nuevos botánicos e ingredientes innovadores, así como conceptos de coctelería circular basados en la fermentación», fundamentó la firma. La misión es inspirar e influenciar a la comunidad de bartenders, situando el foco del programa en ellos.