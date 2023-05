Varias escuelas se manifestarán en las calles de Neuquén este viernes: exigen soluciones urgentes

Las comunidades educativas de varias escuelas de Neuquén se manifestarán este viernes en distintos puntos de la ciudad de Neuquén para reclamar varios aspectos. Entre ellos las falencias edilicias y el faltante de cargos docentes para la cantidad de alumnos de cada establecimiento.

La referente docente Angélica Cano adelantó a RÍO NEGRO que el CPEM 69 es una de las instituciones que se convocó a partir de las 10 en el oeste neuquino, en calle Novella y Godoy. En este caso el reclamo continúa con la falta de cargos profesionales y de auxiliares de servicio. A ellos se sumará el CPEM 40, quienes continúan con sus reclamos por la exigencias de aulas y múltiples fallas edilicias.

En otro punto de la ciudad quienes se unirán para llevar a cabo sus reclamos son la EPET 6 y la Escuela Superior de Bellas Artes (ESBA), estas instituciones comenzarán el corte a partir de las 10 en calle Lanín, entre Ignacio Rivas y Cornelio Saavedra. La estudiante de la ESBA, Constanza Lucchetti, dialogó en RADIO RIO NEGRO y explicó que sus reclamos tienen relación con el pedido de seguridad, iluminación y presupuesto para las necesidades de la comunidad educativa.

La estudiante contó que desde marzo no cuentan con iluminación adecuada en los alrededores del edificio lo que ha ocasionado varios hechos de inseguridad como el robo a estudiantes y docentes, no solo de celulares sino también de vehículos. «Al haber iluminación casi nula los delincuentes están ahí esperando», aseguró y contó que personas ajenas a la institución, pueden ingresar debido a que el cerco perimetral no está en condiciones.

«Los robos son constantes y cada vez que salen grupos de compañeros, salen juntos para no sentirse inseguros», manifestó Constanza Luccheti y agregó: «nosotros tenemos nuestros guardias de seguridad dentro de la escuela pero también necesitaríamos alrededor para sentirnos seguras de dirigirnos hacia nuestros vehículos o a las paradas del colectivo».

A su vez señaló que están pidiendo que los colectivos comiencen a pasar por calle Lanin después de las 00 porque hay estudiantes que se pierden clases ya que después de cierta hora no tienen como regresar a sus casas, y en ocasiones el servicio «no les toma el boleto estudiantil gratuito». Otros de los inconvenientes que tienen es que el presupuesto enviado resulta muy acotado y no alcanza para la compra de nuevos materiales o refrigerios para cubrir las necesidades de la escuela.

En vista de todos estos reclamos y pedidos que hasta el momento no han sido escuchados, la estudiante explicó que tomaron la decisión de salir a las calles para visibilizarlos. Por lo tanto desde las 10 hasta las 12 permanecerán sobre calle Lanín con un corte total del tránsito, «queremos estar estudiando en las aulas y no en las calles reclamando por algo que se nos tiene que garantizar».

Escuchá a Constanza Luccheti, estudiante de la Escuela Superior de Bellas Artes, en «Arranquemos» por RÍO NEGRO RADIO:

