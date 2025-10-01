Viento en el Alto Valle este miércoles: la primavera acerca un día con 26°C de máxima

Una jornada con cielo ligeramente nublado y la presencia constante del viento se anuncia para este miércoles en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. El sol intentará asomarse entre nubes, marcando el pulso de un día que invita a prestar atención a las condiciones atmosféricas. Se prevé un ambiente templado, con la brisa como protagonista de la jornada.

Según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca) presentarán un rango significativo. Se espera que la mínima alcance los 7°C, lo que sugiere un amanecer fresco en la región.

Por otro lado, la máxima estimada para la jornada se situará en los 26°C, indicando una tarde agradable.

Detalle del pronóstico para el Alto Valle este miércoles

En cuanto al estado del cielo, el SMN anticipa que el miércoles estará ligeramente nublado durante gran parte del día. Esta condición permitirá la alternancia entre periodos de sol y algunas nubes dispersas sobre el Alto Valle. La probabilidad de precipitaciones es nula, manteniéndose en un 0-0%, lo que garantiza una jornada seca.

El viento será un factor relevante en este miércoles, según el informe del SMN. Se esperan velocidades sostenidas que oscilarán entre los 23 y 41 kilómetros por hora (Km/h). La dirección predominante provendrá del Oeste, influenciando el ambiente en toda la región patagónica.

Adicionalmente, se prevé la presencia de ráfagas que podrían alcanzar velocidades más elevadas, situándose entre los 42 y 50 Km/h. Estas ráfagas podrían sentirse con mayor intensidad en las áreas expuestas del Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Las franjas horarias más complicadas en relación al viento serán durante la mañana y, especialmente, por la tarde.