ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad Economía

A cuánto cotizan el peso chileno y el dólar este jueves 9 de octubre, en la previa del fin de semana largo

Estas son las cotizaciones en el último día hábil de la semana. Los valores a tener en cuenta si se viaja a Chile.

Redacción

Por Redacción

A cuánto cotiza el peso chileno y el dólar. (Gentileza Sitio Andino).

A cuánto cotiza el peso chileno y el dólar. (Gentileza Sitio Andino).

Luego de un septiembre bastante extenso sin fines de semana largos, los argentinos estaban expectantes por un nuevo viernes feriado para aprovechar unas «mini vacaciones». Si estás por viajar a Chile para hacer turismo o comprar tecnología, puede que te estés preguntando: ¿A cuánto cotizan el peso chileno y el dólar este jueves 9 de octubre? Te contamos.

Este jueves el peso chileno cotiza a $1,50 para la venta, según el sitio especializado Wise. Así, por ejemplo, por 100.000 pesos chilenos se necesitan 150.00 pesos argentinos. De acuerdo a la información del Banco Central de Chile, 100 dólares equivalen a 95.096 pesos chilenos.

Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar este jueves 9 de octubre

Otra moneda que suelen utilizar los argentinos que viajan a Chile es el dólar. Si estás planificando compras en el país trasandino por las vacaciones de invierno, estos son los valores al 18 de julio.

El dólar oficial cotiza a $1.247 para la compra y $1.292 para la venta, en las cotizaciones en Neuquén. En tanto, el dólar blue está a $ 1.275 para la compra y $1.302 para la venta.

En Buenos Aires, el dólar oficial está $1.243,26 para la compra y para la venta $1.289,98. En tanto, el Dólar blue está a $1.275,00 para la compra y $1.295 para la venta. El dólar MEP está $1.279,40 para la compra y $1.285,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar este jueves 9 de octubre

El dólar cerró la semana con el mercado cambiario y los ojos enfocados en dos puntos clave: el viaje de Luis Caputo a Estados Unidos, con sus recientes resultados, y el apoyo del FMI. Con el valor del dólar blueMEP y CCL en el centro de la escena, te contamos qué factores definieron hoy el precio de la divisa en el cierre de este jueves 9 de octubre 2025.

Así, el Dólar Blue cerró sus operaciones manteniéndose en:

  • $1475 para la venta.

Mientras que el Dólar Oficial cerró en:

  • $1450 en Banco Nación.

Por su parte, el Dólar en el Banco Provincia de Neuquén cotizaba en:

  • $1.460 para la venta

Temas

Chile

Dólar

Monedas

Neuquén

Río Negro

Tour de compras

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios