Incendios en Chubut: cómo sigue el combate contra el fuego en Los Alerces y Puerto Patriada

Tras casi un mes de la primera alerta de fuego en distintos sectores de la Patagonia, la lucha de los bomberos, brigadistas y vecinos, no cesa. Chubut es la provincia con mayor cantidad de focos registrados y hectáreas quemadas.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de Chubut brindó detalles sobre el avance de los focos activos y personal de bomberos en Parque Nacional Los Alerces y Puerto Patriada.

El comunicado oficial del SPMF destacó que: «Continúan las condiciones de peligro. La temperatura se incrementará y se registrarán eventos de viento intenso. Condiciones de inestabilidad, formación de tormentas, con posible actividad eléctrica«.

Cómo sigue el fuego en Parque Nacional Los Alerces

La situación del incendio en sector Villa, Lago Rivadavia del Parque Nacional Los Alerces, es complicada ya que todavía hay focos activos. Los meteorológicos registraron para la tarde temperatura máxima de 34°C con ráfagas de 25 km/h.

En otros sectores del Lago Rivadavia, Los Murmullos, Eco Aldea, Lote 14 y alrededores, se trabajó con herramientas manuales y enfriamientos con equipo de agua y autobombas. No obstante, afirmaron que en el sector del Lago Villarino, hubo varias reactivaciones, inclusive en islas dentro de los perímetros.

Ante la condición climática adversa, desde el cuerpo del manejo del fuego informaron que se pueden generar ráfagas y rotación del viento, dificultando las tareas de control de focos activos. En la zona del campo de Goya se construyeron fajas y enfriamientos en perímetros. En el lugar operó un helicóptero con helibalde.

En el sector se encuentra:

Total de personal de línea: 207 combatientes y 283 voluntarios en operativo.

Camionetas: 36

Camionetas con kit: 7

Autobombas: 8

Cisternas: 5

Camiones con cisterna: 2

Camiones: 3

Camión puesto de comando

Camión con habitaciones

Auto: 1

Minibus: 2

4 Aviones hidrantes

1 Avión anfibio

3 Helicóptero con helibalde

Incendio en Parque Nacional Los Alerces.

Cómo sigue el fuego en Puerto Patriada

El avance del fuego en el sector de Puerto Patriada afectó, hasta el momento, 21.720 hectáreas, arrasando sectores enteros de matorrales, bosque implantado y nativo. Todavía no hubo información certera sobre la causa del incendio.

El SPMF confirmó que dos focos se reactivaron por causas desconocidas, en los sectores de La Burrada y Aldea San Francisco. En ambos casos acudió al lugar personal de Bases de Servicio Patriada y Golondrinas.

Por otra parte, en el sector de Arroyo El Blanco, se continuó trabajando en el refuerzo de líneas cortafuegos con herramientas manuales y enfriamientos con equipos de agua. El resto de los sectores se mantuvieron bajo observación.

También detallaron que hoy viernes 30, debido a que las condiciones no son favorables, se mantiene la misma cantidad de personal y distribución en los distintos sectores. Se sumaran trabajos con maquinaria pesada. Los medios aéreos operaran a requerimiento del personal.